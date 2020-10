Hosté byli Kometě zcela vyrovnaným soupeřem, ještě čtyři minuty před koncem vedli o gól, ale soupeři vlastním zaváháním umožnili vyrovnat. „Stále se to opakuje. Musíme se naučit hrát s vedením celých šedesát minut a nespoléhat na to, že soupeř nebude chtít vyrovnat,“ zlobil se trenér Václav Prospal.

Jeho tým byl tentokrát skutečně blízko premiérovému vítězství. „Hráli jsme pátý zápas v sezoně a počtvrté se stalo, že jsme takhle soupeři nechali body. Tentokrát jsme měli odvézt všechny tři,“ je kouč přesvědčen.

Vstup do utkání českobudějovický tým zvládl velmi dobře. „První třetina se nám povedla,“ přikyvuje Prospal. „Hráli jsme tak, jak jsme si řekli. Na Brno jsme se dobře připravili a přenesli jsme do zápasu věci, které jsme zkoušeli na tréninku. Řekl bych, že jsme po zásluze šli do vedení. Ale bylo škoda, že jsme si nechali vyrovnat ze situace tři na tři. Tu si ještě v kabině budeme muset rozebrat,“ zdůrazní.

Trenéra mrzelo, že dobrý vstup do utkání jeho celek nedokázal posunout také do dalšího průběhu. „Druhou a třetí třetinu jsme neodehráli dobře. Z toho je třeba se rychle poučit. Nemáme na to celý rok. Takhle prostě nesmíme pořád ztrácet body,“ má zcela jasno.

Další bolestí, která trenéra trápí, jsou přesilové hry. Motor žádnou nevyužil už ve čtvrtém utkání v řadě. Zatím jedinou zužitkoval v úvodním duelu sezony v Hradci Králové. „V této fázi sezony nás přesilovky vyloženě sráží,“ přikývne. „Zatímco v přípravě se nám nedařilo dávat góly při hře pět na pět, ale přesilovky nás táhly, tak teď nám speciální formace prohrávají zápasy. Oproti nám soupeř vždycky nějakou početní výhodu promění, zatímco my si v nich nepomůžeme,“ lituje.

Také Kometa jednu přesilovou hru využila. „Zase nám tam spadl tečovaný kotouč. My přitom máme přesilovku na začátku druhé třetiny na krásně užehleném ledě a pomalu se ani nedostaneme do útočného pásma. Ale chyba je ve mně, protože tam pořád dávám ty samé hráče. Musím se tvrdě podívat do zrcadla, jestli právě oni mají na hru na nejvyšším levelu. V konečném důsledku nás to stojí body,“ neskrývá značnou nespokojenost. „Přitom máme na to, abychom na svou stranu zápasy překlopili a uskočili soupeřům o tři góly.“

Na Kometě si jeho svěřenci vytvořili dvoubrankový náskok, který ale na výhru nakonec nestačil. V polovině zápasu měli domácí tlak a hostující střídačka reagovala oddechovým časem, což se ukázalo jako mistrovský tah. „Vzali jsme si time, abychom hru trochu rozkouskovali. Paradoxně jsme potom dali dva góly, i když Brno bylo v této fázi utkání lepší,“ připustil kouč.

O to víc ho mrzí, že zápas s dvoubrankovým vedením nakonec jeho tým nedotáhl do vítězného konce. „Vedli jsme o dva góly, trošku se srovnali a nehráli jsme vůbec špatně. Jenže pak udělá zbytečný faul naše lajna, která má za úkol udržet se nějaký čas na puku v útočném pásmu,“ nechápe.

Soupeř přesilovku využil a místo s dvougólovým náskokem tak šel jeho tým do závěrečného dějství jenom s jednobrankovým vedením. Motor hrál hodně pasivně a v závěru zápasu také přišlo vyrovnání. „Pro nás je velký problém hrát s vedením. V extralize bude většina zápasů vyrovnaných. Většinou to bude o gól. Ať už na tu, nebo na druhou stranu. Pro nás je jednodušší prohrávat. Potom jdeme agresivně po soupeři a snažíme se vyrovnat. Ale s vedením hrát neumíme. Vždycky to dopadne jako v Brně,“ kroutí hlavou.

Výkon ze třetí třetiny se Prospalovi vůbec nezamlouval. „Absolutně jsme nechtěli kotouč, házeli jsme ho po sobě a nenahráli si. Přitom jsme výborně bránili. Kluci hráli obětavě a nepouštěli Kometu do šancí. Pomáhali jeden druhému, blokovali střely. Z tohoto pohledu jim nemohu nic vytknout,“ ocenil. „Ale nemůžeme mít šest našich beků neustále zavařených v obranném pásmu. Útočníci jim musí pomoci a udržet se také chvíli v útočném pásmu v momentech, kdy se zápas láme. A to jsme ještě mohli být rádi, že v hale nebyli diváci, protože ti by domácí hnali dopředu a jejich tlak by byl ještě silnější.“

O bodu navíc nerozhodlo prodloužení, přestože bylo hodně divoké a nabídlo šance na obou stranách. „Před prodloužením jsme si řekli, že jeden bod už jsme v Brně nechali, ale pro další si chceme dojít. Šli jsme si za ním. Hra se hodně přelévala. Měli jsme šance, abychom zápas překlopili na svou stranu, ale Brno také, to je třeba objektivně říct. V závěru dokonce nastřelilo tyčku,“ uznal.

V penaltovém rozstřelu neuspěli na straně Jihočechů Pýcha, Indrák, Raška ani Prokeš. Za Kometu skórovali Schneider a Klepiš. „Co k tomu říct. Nejsme schopni se prosadit v prodloužení ani v nájezdech, soupeř se naopak trefí dvakrát. Těžko z toho vinit gólmana. Jsou to spojené nádoby. Potřebujeme, aby mužstvo brankáři pomohlo. A on aby naopak někdy ukradl vítězstvím svým skvělým výkonem,“ pozitivně hodnotil výkon gólmana Marka Čiliaka proti svým bývalým spoluhráčům.

Poprvé v kariéře zažil Václav Prospal zápas úplně bez diváků. „Když jsem v Tampě trénovat juniory, tak tam vždycky byli alespoň rodiče. Ale takové jsou teď bohužel podmínky. Není to ideální pro nikoho. Pro hráče, trenéry, kluby a ani fanoušky, kteří teď nemohou na hokej,“ lituje. „Je to obrovská škoda. Zrovna Brno je tým s obrovskou historií a má opravdu skvělé diváky.“

Co bude dál, trenér neví. V nejbližších dvou týdnech se dle vládních nařízení nesmí nejen hrát zápasy, ale ani trénovat v uzavřených prostorách. „Kdyby byl prosinec, tak si objednáme led na Hluboké, ale takhle nevím. Uvidíme, jak to bude,“ nelze se vůbec divit jeho rozpakům ze současné nejisté situace.