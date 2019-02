České Budějovice – Poprvé v seniorské kategorii nastoupil proti svému bývalému klubu. Jihočeský patriot Lukáš Květoň (32 let) dorazil do Budvar arény v dresu Chomutova, kam se přesunul před sezonou z Hradce Králové. Celou svou dosavadní kariéru odehrál pod Černou věží a nucený přechod na východ Čech loni v létě nesl hodně těžce.

V Hradci Králové jste odehrál jenom jedinou sezonu a odešel jste, přestože jste měl platnou smlouvu. Jak to vlastně bylo s vaším odchodem do Chomutova?

Smlouvu jsem sice měl, ale koncepce ze strany trenéra Draisaitla tam byla jiná. Moc jsme si nesedli, tak jsme se dohodli, že odejdu.



Proč jste nešel někam do extraligy a vybral jste si prvoligový Chomutov?

Problém je v mé tabulkové hodnotě, která je poměrně vysoká. V extralize se nenašel klub, který by byl ochoten za mě takové peníze dát. S některými týmy v extralize už jsem byl domluven, ale Hradec mě nechtěl pustit na hostování. Trval na přestupu. Tím to bylo všechno komplikovanější. Byla i možnost odejít do zahraničí, to jsem však nechtěl. Prakticky jedinou možností nakonec byl Chomutov.



První ligu neberete jako určitý krok zpět?

Beru to jako výzvu. Chomutov chce jít nahoru, i když to nebude jednoduché. V první lize je to jiný hokej, který jsem dlouho nehrál a zvykám si na něj. Doufám, že týmu pomohu. Pak uvidíme, co bude dál.



Byl ve hře třeba také návrat domů do Budějovic?

Mluvil jsem o tom s Edou Turkem. On mi na rovinu řekl, že nemají peníze na to, aby zaplatili moji tabulkovou hodnotu. Na té všechno ztroskotává. A netýká se to jenom mě. Podobnou situaci teď třeba řeší Tomáš Rousek. Tabulkové hodnoty jsou problémem řady českých hráčů.



Chomutov je sice prvoligový klub, ale s extraligovými podmínkami. Souhlasíte?

Zázemí i podmínky jsou v Chomutově skutečně perfektní. Dělá se tam maximum, aby se postoupilo zpátky do extraligy. Navíc to všechno teď ještě zaštiťuje reprezentační trenér pan Růžička. Ale postoupit nebude zdaleka tak jednoduché, jak to třeba vypadá. První liga je hodně bojovná a také strašně dlouhá soutěž. Bude záležet i na maličkostech. Teprve se uvidí, kam až to nakonec dotáhneme.



Hrál jste úplně poprvé proti Budějovicím?

V seniorské kategorii rozhodně. Předtím pouze v mládežnických týmech.



Byl to pro vás zvláštní pocit?

Bylo to divné. To v každém případě. Je to zvláštní situace, ale takovou si projde asi každý hráč. Tak to prostě je. Extraliga v Budějovicích skončila. Bohužel.



Odvezli jste si bod za prohru v samostatných nájezdech. Berete to jako zisk, nebo spíše ztrátu?

Byl to bojovný a vyrovnaný zápas. Dělba bodů po prodloužení byla spravedlivá.



Rozhodly nájezdy. To stále není vaše oblíbená disciplína?

Na nájezdy nechodím. Od toho jsou jiní hráči.



Měl jste v hledišti hodně fanoušků?

Byla tady manželka s dětmi, rodiče, všichni známí. Je to škoda, že nemůžeme hrát doma, ale už je to za mnou. Nedá se s tím už nic dělat.



V Chomutově jste s rodinou?

Jsem tam sám. Rodina zůstala tady. Syn začal chodit do školy a byl by to problém skloubit.