Jakkoliv je přímý postup mezi nejlepší čtyři týmy skupiny výtečnou vizitkou dosavadního sezónního účinkování kohoutů z Tábora, přináší s sebou nepříjemnost v podobě extrémně dlouhé prodlevy bez herní praxe. Táborští se rozhodli tuto situaci řešit a podařilo se jim na příští týden domluvit dva přípravné zápasy. V obou jim bude za soupeře celek ze Dvora Králové, který se ocitl v totožné situaci a obsadil druhé místo v sousední skupině Sever. Pro táborské fanoušky by mohla být konfrontace obou mužstev velmi atraktivním zpestřením, protože tohoto soupeře jejich mužstvo na scéně třetí nejvyšší soutěže ještě nepotkalo.

První naplánované střetnutí se odehraje na táborském ledě v úterý 10. března od 18 hodin. Vstup na stadion už nabere směr blížícího se play-off. Na utkání platí jednotné vstupné 60 Kč, přičemž děti do 140 centimetrů půjdou na hokej zdarma. Na utkání neplatí permanentní vstupenky, naopak v platnosti zůstávají V.I.P. vstupenky a volné vstupenky.

K odvetnému duelu s Dvorem Králové se táborský celek vypraví na sever Čech jen o dva dny později, tedy ve čtvrtek 12. března.

SERVISMANI JDOU NA VĚC UŽ V SOBOTU

Mise druhého jihočeského účastníka v letošním play-off druhé ligy, David Servis České Budějovice, odstartuje už tuto sobotu. Ještě předtím ale uzavře svůj program v základní části středečním zápasem s Kobrou Praha, který se hraje v Pouzar centru od 18 hodin.

V nadcházejícím předkole play-off si servismani to rozdají se třetím týmem tabulky po základní části, který se netají výraznými ambicemi a u jehož kormidla stojí na jihu Čech dobře známý trenér Jan Tlačil. Po sobotním úvodním střetnutí se série hraná na tři vítězné zápasy přestěhuje do Českých Budějovic, a to v pondělí 9. března. Třetí duel se hraje o dva dny u Litavky, případný čtvrtý v pátek 13. března v Pouzar centru, a pokud by nebylo o vítězi série rozhodnuto, přijde v neděli 15. března na řadu pátá rozhodující bitva v Příbrami.