Táborští hokejisté mají po sezoně. A nečekaně brzy. Celek od Jordánu nenaplnil ambice a vypadl už ve čtvrtfinále play off druholigové skupiny Západ, v němž se musel sklonit před Příbramí. Baník vyhrál čtvrtý duel 3:0 a celou sérii ovládl v poměru 3:1.

Táborští hokejisté ve čtvrtém utkání play off II. ligy prohráli na ledě Příbrami 0:3 a celou sérii 1:3. . | Foto: archiv HC Tábor

Jihočeši začali aktivně a vytvořili si několik příležitostí, ale zradila je koncovka, což se jim nestalo poprvé. Sebevědomí jim navíc pořádně nahlodala vedoucí trefa příbramského Havlína v 8. minutě. To domácí potřebovali, pak vsadili na defenzivní pojetí a Tábor se s tím po celý zápas nedokázal vypořádat, přestože svého soka přestřílel.

S blížícím se závěrem hosté v honbě za vyrovnáním nechávali stále více pootevřená zadní vrátka, čehož jejich soupeř dokonale využil a v 57. minutě Hasman po rychlém úniku vstřelil druhý gól. Jihočeši ještě v zoufalé snaze vzápětí zkusili hru bez brankáře, ale marně dobývali branku výborně chytajícího Šorfa a naopak ještě jednou inkasovali. V 59. minutě Baník stvrdil postup třetí trefou do prázdné branky, o kterou se postaral Kafka.

„Řekl bych, že jsme měli do zápasu poměrně dobrý nástup a vytvořili si čtyři nebo pět vyložených šancí, které jsme ale neproměnili. To je bohužel věc, se kterou jsme bojovali v převážné části sezony. V tomto případě se utkání lámalo v náš neprospěch, protože kdybychom šli z některé té příležitosti do vedení, mohl se zápas vyvíjet jinak. Místo toho jsme naopak inkasovali a o to těžší to pak pro nás bylo. Je třeba říct, že v tomto utkání nemůžeme klukům upřít snahu, ale to,

o čem jsme mluvili na začátku, se v podstatě promítlo do celého zápasu a koncovka nás zradila. Jsme ohromně zklamaní, ale nezbývá nám, než pogratulovat soupeři k zaslouženému postupu,“ konstatoval pro klubový web táborský trenér Aleš Krátoška.

Baník Příbram – HC Tábor 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Havlín (Hasman, Saňa), 57. Hasman (Grubner, Josefus), 59. Kafka (Saňa, Šinágl). Rozhodčí: Valenta, Kosnar - Tvrdík, Rubáš. Vyloučení: 4:6. Střely: 36:45. Diváci: 1500.

Příbram: Šorf – Zdeněk, Saňa, Grubner, Havlín, Patzelt, Vinš, Zedek – Pinkas, Hasman, Gengel, Eret, Josefus, Brzák, Bečvář, Furch, Bednařík, Dragoun, Kafka, Šinágl.

Tábor: Gába - Plášil, Hubata, Suchánek, Krejčí, Černý, Hajič - Kohút, Dančišin, Prášek - Seidl, Matušík, Bahenský - Endál, Milfait, Vlček - Bárta, Šulek.

Konečný stav série: 3:1 (2:5, 3:1, 2:1, 3:0)

Další výsledky play off sk. Západ – 4. zápasy

Most – Chomutov 3:5 (konečný stav série 1:3), Vrchlabí – Ústí nad Labem 7:1 (série 2:2)