Pražané, resp. jejich šéf Miloslav Šeba se netají úmyslem zaútočit na postupovou kótu. Hned v létě přilákal do komorního prostředí haly na Braníku několik mimořádně kvalitních hráčů v čele s jabloneckými esy Kamilem Bříškou, Lukášem Tondrem, Tomášem Mrkvičkou a Tomášem Plíhalem, který ovšem poměrně brzy pražský klub opustil. Už tak silný kádr dostal po tomto posílení mohutný rozměr a zdálo se, že minimálně základní částí projde jako nůž máslem. To se ovšem nestalo a několik fatálních výsledkových klopýtnutí donutilo vedení Kobry k další aktivitě na hráčském trhu. Během podzimu tak přibyla na soupisku jména vyššími soutěžemi ošlehaných hokejistů, konkrétně obránce Lukáše Popely, útočníka z kobří líhně Milana Davídka, a především někdejšího hráče Liberce či Mladé Boleslavi Michala Bártu.

Ten opravdu požadovaný efekt to však nepřineslo a vítězná cesta pražského celku nadále lemovala hrozivá selhání. Za příklad může sloužit porážka 4:8 od trápícího se Písku či další domácí neúspěch s David servisem (2:4). Pouhých osm bodů z posledních sedmi utkání – byť s dvanáctigólovou kanonádou v zatím posledním střetnutí s píseckými Králi – není výslužka, se kterou by měli být kluboví činovníci spokojeni. Odrazilo se to ostatně i v aktuálním postavení Kobry v tabulce, kde namísto očekávaného boje o první příčku hledí na záda čtyřem soupeřům. Tím nejbližším je právě Tábor, na který ztrácejí Pražané tři body, a mají na kontě o jeden odehraný zápas víc.

Pohled na týmovou produktivitu mužstva z Braníku s údivem stáčejí všichni fandové i činovníci napříč celým druholigovým spektrem. Může za to fenomenální bilance Kamila Bříšky, jenž dokázal ještě výrazně povýšit své tažení v dresu jabloneckých Vlků a ve 38 utkáních zaznamenal 86 bodů za 48 branek a 37 asistencí.

Oba sobotní soupeři už mají za sebou pět vzájemných střetů a vykázali v nich zajímavou bilanci. Navrch mají Pražané, kteří po více než šťastné první výhře na domácím ledě (4:3) dokázali dvakrát dobýt táborský stadion (4:2, 5:3). Naproti tomu kohouti svému protivníkovi zle zatápěli v jeho hájemství. Ve druhém vzájemném zápase šokovali Kobru osmigólovou výhrou (8:1) a ze zatím posledního setkání vytěžili v hlavním městě dva body za vítězství 6:5 v prodloužení.

Zatímco hosté z Prahy v týdnu našli potřebnou pohodu a již zmiňovaným dvouciferným výsledkem nemilosrdně srazili Písek (12:1), táborští hokejisté prožívali směs smutku a rozhořčení. Na ledě Příbrami odvedli po předchozí jedenáctidenní herní přestávce „bodový“ výkon, přesto se museli smířit s porážkou 2:3.

V sobotní bitvě s Kobrou nemohou trenéři počítat se službami nemocného centra a velkého smolaře Jana Trummera, a na tréninku jim chyběl také brankář David Novák. Barvy Milevska odjedou hájit na led lídra krajské ligy do Pelhřimova obránce Petr Bouška a útočník Štěpán Kadilák. Ostatní hráči jsou připraveni do hry naskočit a porvat s vysoce ambiciózním soupeřem o důležité tři body.