Když se střetnutí překlopilo do své druhé poloviny, Letci snížili rovněž z přesilovky, ale Šulek v 35. minutě vrátil Táboru dvoubrankové vedení.

V závěrečné třetině se favorit snažil s výsledkem něco udělat, svého soupeře nakonec přestřílel v poměru 56:34, ale obětavě hrající Jihočeši a výtečný brankář Gába kapitulovali jen jednou minutu před koncem při power play Pražanů. Domácí v dramatickém závěru pokračovali ve hře bez brankáře, ale už si perně vydřené tři body vzít nenechali.

„Do utkání jsme velmi dobře vstoupili, měli jsme výborný pohyb a vytvářeli jsme si šance, ze kterých vykrystalizovaly první dva góly. První třetina snesla ta nejpřísnější kritéria. Bohužel už tam se nám ale zase objevil neduh, o kterém se neustále bavíme, a to zbytečné fauly. V prvních deseti minutách druhé třetiny jsme hráli snad jen čtyři minuty v pěti, což nás samozřejmě stálo síly a soupeři to pomohlo do tlaku. Právě v těchto momentech nás držel naprosto skvělý výkon Davida Gáby. Ve třetí části samozřejmě neměl soupeř co ztratit a vyvinul na nás tlak. Musím ale říct, že hlavně ten závěr byl od kluků parádní. Odehráli ho velice dobře takticky, ohromně obětavě. Chvílemi to vypadalo, jako když se na střídačku vracejí z války. I přes inkasovaný druhý gól to nakonec zvládli, za což jsme moc rádi. Po zbytečných ztrátách v předchozích utkáních je pro nás takové vítězství ohromně cenné,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Tábora Petr Bačo.

Ve třetím kole nadstavbové části skupiny Západ o 1. až 8. místo v sobotu 21. ledna táborští hokejisté, kteří jsou v tabulce čtvrtí, přivítají na svém ledě druhý Chomutov (18 hodin).

Letci Letňany – HC Tábor 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 31. Kastner (Uhlík, Kolářík), 59. Hrala (Lytvynov, Kropáček) - 10. Matušík (Šulek, Suchánek), 12. Plášil (Matušík, Endál), 35. Šulek (Seidl). Rozhodčí: Veinfurter - Horažďovský, Figer. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:2. Diváci: 250.

Tábor: Gába – Plášil, Hubata, Suchánek, Krejčí, Černý, Kohout – Seidl, Matušík, Šulek – Endál, Milfait, Severa – Duchan, Zíb, Vlček – Bahenský, Kohút, Duda.

Další výsledky skupiny Západ o 1. - 8. místo:

Chomutov – Most 3:0, Vrchlabí – Ústí nad Labem 2:4, Příbram – Kobra Praha 2:3.

II. liga sk. Západ - nadstavba o 1. až 8. místo

1. Letci Letňany 32 26 0 3 3 159:72 81

2. Piráti Chomutov 32 23 1 2 6 169:94 73

3. Hokej Ústí nad Labem 32 22 1 2 7 136:84 70

4. HC Tábor 32 20 4 1 7 169:82 69

5. HC Příbram 32 21 2 0 9 151:89 67

6. Stadion Vrchlabí 32 18 0 3 11 132:97 57

7. Kobra Praha 32 17 1 0 14 98:106 53

8. Mostečtí Lvi 32 13 3 1 15 119:134 46