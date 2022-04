Tábor je na nohou! V neděli a v pondělí hostí jeho hokejisté v baráži Šumperk

Do Tábora zavítá v příštích dvou dnech baráž o postup do Chance ligy. Domácí bojovníci se v nich porvou s šumperskými Draky o návrat do série, která se zatím vyvíjí lépe pro moravského prvoligistu. První duel se hraje v neděli, druhý jen o den později, přičemž oba začnou v 18 hodin.

Zavládne v kabině druholigového domácího týmu vítězná euforie? | Foto: Tomáš Danko

Po úvodním dvojutkání, které kohouty zavedlo do podhůří Jeseníků, vedou favorizovaní Draci 2:0 na zápasy. Jak už bylo mnohokrát řečeno, dovedla je k tomu lepší produktivita, ale rozhodně ne herní dominance. Naopak, parta od Jordánu nechala na sto dvacet minut všechny strasti a zdravotní problémy za dveřmi své šatny a prezentovala se v hájemství Draků výkony, které museli i reprezentanti šumperského hokeje ocenit. A přiznejme jim k dobru, že tak i učinili… Nyní je potřeba, aby Táborští konečně dokázali srdnaté a kvalitní výkony přetavit k úspěšnému rezultátu a udělali všechno pro to, aby si museli fanoušci obou táborů po pondělku aktivovat i další barážové termíny. Faktorem s velkým „F“ budou v tomto směru jednoznačně táborští hokejoví příznivci. Při euforii, kterou jejich tým v dosavadním průběhu sezony rozpoutal, by rozhodně neměly být překážkou na cestě k další rekordní návštěvě ani probíhající Velikonoce. Ba naopak, pondělní svátek jistě naladí táborské fandy k návštěvě hokeje, který nese ve všech směrech visačku slavnostní. Modro-bílé peklo v ochozech táborského stadionu jistě bude v bitvě s šumperskou prvoligovou družinou hodně účinnou hokejovou zbraní…! Husí kůže by měla hostům naskočit především v 5. minutě vodní části hry, na kterou si domácí znovu přichystali poutavé modro-bílé choreo.