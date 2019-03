HC Strakonice – HC Vimperk 4:3 v prodl. (1:1, 2:2, 0:0 – 1:0). Góly a nahrávky: 17. L. Bednařík TS, 26. M. Hrubý (Pašek, M. Všetečka), 31. Ruda (T. Růžička, J. Švec), 63. P. Šebesta (Dlouhý) – 3. J. Sitter (Paule, Bojer), 25. Binder (M. Novotný), 29. R. Suchánek ml. (Chaloupka).



Sestavy: HC Strakonice: Myslivec – Kopenec, D. Papež, D. Kovář, L. Hrubý, M. Všetečka, M. Hrubý – Dlouhý, Mikeš, P. Šebesta, Samohejl (30. J. Švec), T. Růžička, Ruda, L. Bednařík, P. Řehoř, Pašek. Trenéři Milan Řehoř a Stanislav Kašpar. HC Vimperk: Podskalský – Janásek, Chaloupka, Chval, J. Předota, O. Předota, Jan Lang – Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, Švarc, J. Hanzal, Paule, Binder, M. Přibyl, M. Novotný. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.



„Bylo to hodně vyrovnané, pro diváky atraktivní a bojovné utkání. Jeli jsme tři nájezdy, ale dva z toho neproměnili. Je to sice rarita, ale všechny nájezdy byly jasné. V prodloužení jsme měli navrch, nejprve nedali nájezd, ale pak rychle rozhodli. Jinak jsme soupeři dvě branky darovali, pro nás na lavičce to bylo na infarkt. To, co si řekneme v kabině, tak je to na ledě jinak. Uvidíme, zda to rozhodneme ve druhém zápase ve Vimperku, nebo se ještě bude hrát ve středu zase u nás,“ shrnul utkání strakonický trenér Stanislav Kašpar.



„Velká škoda, že jedeme domů s prázdnou. Třikrát jsme vedli, vždy mohli odskočit o další góly, šance na to byly, ale opět nás zradila koncovka. Výsledek ovlivnil i gól na 3:3, který jsme neměli dostat. Řekl bych, že dvě třetiny jsme byli lepší, ale nedokázali to prodat. Třetí třetina a prodloužení, to už je více o štěstí. Paradoxem tohoto utkání bylo, že domácí jeli tři nájezdy, ale na to se nechci vymlouvat. V každém případě musím pochválit za výkon všechny kluky od gólmana po všechny útočníky. Byla skvělá atmosféra, přišlo plno lidí a možná tři stovky byly z Vimperka. To samé čekám v odvetě. Doufám, že ji zvládneme a rozhodne se ve středu ve Strakonicích,“ komentoval utkání vimperský trenér Pavel Předota.