České Budějovice – Neodehráli špatný zápas, přesto se vraceli s prázdnou. Hokejisté Motoru České Budějovice prohráli na ledě jednoho z favoritů první ligy Olomouce 2:4. Úvodní čtvrtinu základní části soutěže uzavřou sobotním duelem s Havířovem (17).

Dominik Halmoši kryje trestné střílení Jiřího Řípy. | Foto: DENÍK/Stanislav Heloňa

Lepší vstup do duelu měli Hanáci, kteří vyhráli první třetinu 1:0. Trenér hostí Radek Bělohlav však nevidí problém v dlouhé cestě autobusem. „Cesta zase až tak náročná nebyla a hlavně je třeba si na to zvyknout. V první třetině jsme přečkali dlouhou přesilovku soupeře pět na tři. To bylo z naší strany dobře sehrané a odbráněné. V první třetině jsme soupeře přestříleli, takže to nebylo až tak špatné, vzhledem k tomu, že ji soupeř vyhrál," vrací se k průběhu zápasu.



Nástup do druhého dějství už byl ze strany Jihočechů podstatně lepší. „Podařilo se nám rychle vyrovnat a změnil se i obraz hry. Byli jsme aktivnější a zápas jsme v této fázi mohli zlomit na svou stranu," je trenér přesvědčen.



V polovině utkání ale přišla zlá dvouminutovka, ve které dali domácí dvě rychlé branky a nasměrovali tak svůj tým k vítězství. „Bylo to po situacích, po kterých rozhodně gól ani padnout nemusel," zlobí se kouč. „Z naší strany to byla lehkovážnost a znovu jsme se přesvědčili, že je třeba hrát šedesát minut, a ne třeba jenom pětačtyřicet. Mrzel mě především třetí gól, kterému předcházela naše ležérnost a nedůraz. To přitom nebyla vůbec žádná soupeřova šance. Místo, abychom vyjeli s pukem ven ze třetiny, tak dostaneme gól," kroutí hlavou. „To jsou věci, které nás trápí."



Podobnou branku dostali Jihočeši hned v úvodu závěrečného dějství. „Opět jsme měli puk na holi a najednou nám dává soupeř gól skoro do prázdné branky. Sešly se tam chyby našich dvou hráčů. To se potom těžko hraje," zlobí se.



V závěru si Motor vynutil tlak, snížil na dvoubrankový rozdíl, ale víc už nestihl. „Soupeř už je odskočený a stačí mu zápas dobránit. Opticky to sice vypadá hezky, ale na to se nehraje."



Bělohlava trápí nevyrovnanost výkonů jeho svěřenců. „Je třeba držet si trošku standardní výkonnost. S tím máme problém. Odehrát slušně jeden zápas je málo. Každý hráč musí mít nějakou normu výkonnosti, kterou si musí držet. Nemůže to být pořád jako noc a den," důrazně apeluje na své svěřence.



Přes čtyři inkasované góly byl opět oporou gólman Halmoši. „Odchytal slušný zápas, chytil penaltu. Tam je to bez výhrad," konstatuje kouč.



V sobotním duelu s Havířovem ještě nebude k dispozici útočník Melka. Šanci opět dostanou mladí hráči. „Naši junioři hrají výborně," zdůrazní Bělohlav. „Musíme ale také hledět na to, aby body sbíral i náš juniorský tým. Je nutné se domlouvat, aby to bylo dobře na obě strany. Proto třeba v Olomouci nehrál Prokeš. Pokud bychom to sečetli, tak za deset dní by měl osm zápasů. Z toho pět venku. To už by bylo neúnosné," naznačuje Bělohlav klubovou strategii. „Výborný zápas odehráli v Olomouci další mladíci Pašek a Švec," doplní.



Ve hře je sobotní start Luboše Roba juniora. „Situace kolem Luboše se posouvá. Možná to vyjde na sobotu, možná až na pondělí."