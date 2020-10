Po dvou třetinách Jihočeši vedli 2:1, s jediným inkasovaným gólem přežili ve třetí dlouhou sérii oslabení. Jenže minutu a čtvrt před koncem zkusil Radek Prokeš na útočné modré riskantní kličku do dvou hráčů, přišel o kotouč a Kantner své sólo přes celé hřiště zakončil ukázkovým blafákem. Následný gól Škodovky do prázdné branky na 4:2 při power play hostí už nic neřešil.

„I s odstupem několika hodin je hodnocení zápasu strašně smutné a pesimistické,“ posteskl si při výzvě ke zhodnocení duelu trenér Václav Prospal. „Nechci říkat, že skvěle, ale první polovinu zápasu jsme odehráli velmi dobře. Jenže od začátku druhé půlky jsme začali mít problém s vyloučeními. Hodně času jsme strávili ve čtyřech, což nám bralo energii. A navíc se kvůli tomu někteří naši hráči nedostávali do hry,“ nebyl spokojen.

Nakonec jeho týmu zůstaly oči pro pláč. „Tyhle problémy s vyloučeními, plus obrovská individuální chyba v závěru, nás stály daleko lepší výsledek,“ připomíná Prokešův zkrat v závěru.

Přitom vstup do zápasu Jihočeši zvládli skutečně velmi dobře. „První třetina se nám povedla. Odpadly nám poslední dva zápasy, takže jsme měli možnost delší přípravy. Kluci do toho vstoupili s velkou chutí a správně nažhaveni,“ ocenil kouč. „Tak, jak jsme utkání rozehráli a prezentovali se v první třetině, tak bych si představoval, abychom hrávali pravidelně,“ líbil se Prospalovi vstup jeho celku do utkání. „Samozřejmě tam byly i chyby, ale dobré momenty převažovaly,“ zdůrazní. „Takhle odehraná první třetina nám umožnila mít šanci na první vítězství v sezoně.“

Že na body Motor nakonec nedosáhl, ovlivnily nejvíce dva již zmíněné faktory. „Velké množství zbytečných vyloučení a obrovské individuální chyby. To nás stojí zápasy,“ znovu zopakuje. „Musíme si to vyhodnotit a hlavně se toho příště vyvarovat,“ apeluje na své svěřence.

Právě na disciplíně musí jeho mužstvo zapracovat. „Něco s tím musíme dělat, tyhle věci negují práci celého týmu. Když se v tomhle nezlepšíme, tak se neposuneme dál. Nejvíce mě štve, že jsou to všechno fauly hokejkou,“ kroutí hlavou.

Přes velký počet devíti vyloučení ale hosté odvedli v oslabení velmi dobrou práci. „Oslabení má na starosti můj kolega Aleš Totter a odvádí výbornou práci. Má mou stoprocentní důvěru. Bylo vidět, že jsme na plzeňskou přesilovku velmi dobře připraveni a věděli jsme, kdo nás čeká,“ připomíná obávanou dvojici jihočeských odchovanců v dresu soupeře Milana Gulaše a Tomáše Mertla.

Druhý jmenovaný nakonec přece jen jednu početní výhodu ve třetí třetině využil. „Devět vyloučených proti takovému týmu, jako je Plzeň, to je moc. To se prostě dřív nebo později stane, že dostanete gól. Ale v početní nevýhodě tam z naší strany byla spousta dobrých věcí. Kluci hráli obětavě a s velkým nasazením. Včas přistupovali k soupeři,“ viděl Prospal pozitiva v této herní činnosti.

V brance si odkroutil svou extraligovou premiéru mladík Jiří Patera a odchytal velmi dobrý zápas. Gólmanská jednička Marek Čiliak byl nachlazený. „Netrénoval, tak jsme ho do Plzně raději ani nebrali, protože by stejně nehrál. Radši jsme mu dali den volna navíc. Jako dvojka jel Marek Dvořák, kterému akorát vypršela karanténa. Jirka Patera zachytal velmi dobře. Na gólmana rozhodně nic svádět nemůžeme. Podal takový výkon, že nám téměř až do konce zápasu umožnil bojovat o vítězství,“ ocenil výkon mladého brankáře.

V týmu chyběl také nachlazený klíčový útočník Zdeněk Doležal. Nastoupit nemohl ani Kanaďan David Gilbert, jenž si při tréninku nešťastně zlomil nos. „Byla to škoda, oba bychom v Plzni určitě využili,“ říká kouč. „Ale jeli jsme s týmem, který jsme momentálně měli k dispozici, a rozhodně jsme měli šanci vyhrát,“ dodá.

Roli dvanáctého útočníka plnil obránce Ondřej Slováček. Naopak doma zůstali klasičtí forvardi Michnáč s Raškou. „Každý hráč má v týmu svou roli a musí ji plnit. Ondra Slováček se nám nevešel mezi šest beků, ale jako dobrý bruslař se nám hodil do sestavy daleko víc než v současné chvíli oni dva. Navíc jsme dvakrát měli vyloučené beky na deset minut, takže v průběhu utkání plynule přešel do obrany,“ vysvětluje Prospal možná trochu překvapivý tah.

O premiérové extraligové body se Motor bude prát v pátek doma s Vítkovicemi (17.30), v neděli by měl hrát v Liberci (16). „V současné situaci se to může změnit během hodiny. Ale dokud nepřijde oficiálně nějaká změna, tak se chystáme podle daného rozpisu zápasů,“ zdůrazní českobudějovický trenér Václav Prospal.