České Budějovice – Delší zápas se ještě na jihu Čech a ani v historii české extraligy nehrál. Téměř 114 minut bojovali hokejisté HC Mountfield s Vítkovicemi v rozhodujícím pátém duelu předkola play off o postup do čtvrtfinále. V čase 113:51 se trefil Húževka a hosté mohli začít slavit.

Pro českobudějovický tým to znamená konečné deváté místo v extraligovém účtování a hodně předčasný konec sezony. Přitom Vítkovice rozhodně nebyly soupeř, který by nebyl k poražení. Ve čtyřech z pěti odehraných zápasů Jihočeši na ledě dominovali. Potýkali se však s koncovkou. To byl jejich hlavní problém.



Přitom poměr střel byl ve čtvrtečním duelu 86:57 ve prospěch domácího celku. Ale Šindelář v brance hostí podával skutečně výborný výkon. „Někdy je to strašně jednoduché. Vítkovice našly cestu do naší branky, ale my do jejich ne. Proto vyhrály," jen pokrčí rameny trenér Mountfieldu Peter Draisaitl. „Soupeři gratuluji k postupu, pro nás sezona končí."



To vítkovický lodivod Peter Oremus měl jasno. Když hovořil na pozápasové tiskovce o tom, že jeho tým soupeře přehrával, tak to zavánělo značnou ztrátou soudnosti. „Náš postup byl zcela zasloužený. Celé mužstvo podalo výborný výkon, který podpořil vynikající Šindelář v brance. Po většinu času jsme soupeře přehrávali a kvalita našeho týmu se projevila. Byla to práce celého mužstva a postup jsme si zasloužili," překvapil svým jednoznačným hodnocením.



V potaz nebral ani počet střeleckých pokusů, který vždy hodně vypovídá o aktivitě soupeřů. „Brankář je tam od toho, aby chytal. Když se soupeř nedokázal prosadit, tak jsme postoupili zaslouženě," stál si za svým.



Jeho protějšek Draisaitl se v žádném případě nechtěl pouštět do nějaké přestřelky. „Není důležité, jestli někdo vyhrál zaslouženě. Na to se nehraje. Soupeř tu cestu našel, my ne," prostě jen uznal vítkovické vítězství.



Značně zklamaný byl brankář HC Mountfield Jakub Kovář, jenž po této sezoně českobudějovický klub s největší pravděpodobností opustí. „To byl zápas, který vás buď posune k velkému úspěchu, nebo vám ukončí sezonu. V prodloužení čas rychle utíká a čeká se na rozhodující gól. Bohužel jsme ho dostali my," posteskl si. „Vítkovice v prodloužení čekaly na svou šanci. Dostaly ji a ukončily zápas. Špatně jsme vystřídali, soupeř se dostal do brejku a už jsme požár nestačili uhasit."



Posmutnělý reprezentační brankář v novinářské mix zóně jen těžko hledal slova. „Na dlouhou dobu to byl asi můj poslední zápas za Budějovice. Strašně mě štve, že jsem se nemohl s fanoušky rozloučit lépe a trochu veseleji. Tři roky, po které jsem tady chytal, jsem se učil jenom prohrávat. Jsem z toho smutný," připustí.



Kde bude chytat dál, zatím Kovář neví. „Teď se to začne řešit. Ale je možné, že tohle byl můj poslední zápas za Budějovice," zopakoval.

Naprosto opačné emoce prožíval šťastný vítkovický střelec Peter Húževka. „V prodloužení jsme se domluvili, že budeme rychleji střídat, abychom se drželi v tempu. Naskočil jsem do hry a dal puk na Vláďu Svačinu. Ten odvedl výbornou práci, když na sebe natáhl obránce i brankáře. Potom už jsem měl před sebou jenom prázdnou branku," popsal svůj vítězný gól.



Velkou oporou byl jeho spoluhráč Filip Šindelář v brance. „Klobouk dolů před ním. Chytal fakt super," ocenil Húževka gólmanův výkon. „Jsem strašně šťastný, že dál jdeme my. Snažili jsme se nastřelovat puky, chodit za nimi a čekat na svou příležitost. Ta nakonec přišla."

Předkolo bylo pro oba soupeře pořádně náročné. Ale zatímco pro Jihočechy sezona skončila, Vítkovické čeká už v neděli úvodní duel čtvrtfinále ve Zlíně. „Trochu zregenerujeme a věřím, že síly načerpáme zase znovu," uvedl Húževka.