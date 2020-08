Jihočeši se opět přesvědčili, jak velký je rozdíl mezi extraligou a první ligou. Zatímco prvoligovému Kladnu nasázeli ve dvou vzájemných duelech patnáct gólů, Sparta byla soupeřem z úplně jiné kategorie. Markantní rozdíl byl především v bruslení. Proti Pražanům měli českobudějovičtí hokejisté na všechno mnohem méně času, což jim činilo největší problém. A rozdíl byl patrný také v produktivitě. Zatímco extraligové celky dokáží většinu chyb potrestat, Motor proti silnějším protivníkům potřebuje na vstřelení branky více šancí.

Domácímu celku trvalo celou třetinu, než zachytil tempo soupeře. „Chtěli jsme mít daleko lepší nástup do utkání. Kdykoliv jsme se dostali do šancí, tak jsme nebyli dostatečně produktivní. Oproti Spartě jsme její chyby nedokázali potrestat,“ posteskl si trenér Václav Prospal a ocenil kvalitu soupeře. „Tady jsme na jiném levelu. Sparta patří k nejlepším klubům v extralize. Rozdíl v produktivitě byl vidět a výsledek odpovídá průběhu zápasu,“ uznal.

Přestože především ve druhé třetině Motor dokázal soupeře přehrávat, výhra hostí byla skutečně zasloužená. „Sparta má hráče, kteří koketují s národním týmem. Ti dokáží šance využívat. Ale na druhou stranu my nemůžeme dělat takové chyby. Byla tam však z naší strany také spousta věcí, která se proti minulému týdnu zlepšila,“ neztrácí optimismus. „Tentokrát jsme si bohužel nepomohli přesilovkami, i když jsme ve druhé třetině hráli čtyři za sebou. Nedokázali jsme je proměnit a ani jsme si v nich nevytvořili nějaké extra šance,“ nebyl tentokrát moc spokojen s hrou v početní výhodě.

Sparta se na jihu Čech ukázala jako velice silný tým, jehož ambice budou letos sahat hodně vysoko. „Bylo to celkem svižné utkání. Vyšel nám vstup a dali jsme rychlý gól. První třetina se nám povedla,“ konstatoval trenér Pražanů Josef Jandač. „Ve druhé třetině jsme udělali spoustu chyb a měli jsme poměrně dost vyloučení. Trochu lacinějším gólem jsme ale odskočili na 1:3 a ve třetí třetině už jsme si to pohlídali. Ale zápas to nebyl vůbec špatný,“ zhodnotil utkání.

Motor ve čtvrtek jede do Plzně a pokud uhraje alespoň bod, postoupí v pohárové soutěži do čtvrtfinále. To se bude hrát v příštím týdnu na dva zápasy systémem doma – venku. V opačném případě bude vedení klubu jednat o přátelských duelech s kluby, které rovněž nepostoupí do vyřazovacích bojů Generali Česká Cupu.