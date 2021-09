Plno gólů i potyček. Takový byl večerní hit kola mezi Spartou a Třincem, ve kterém padlo 11 gólů. Bitva aspirantů na titul dopadla lépe pro mistrovský Třinec. Oceláři nasázeli ve druhé periodě čtyři góly a šli do dvougólového vedení, které v závěru ještě navýšili.

Mountfield si v první třetině vypracoval dvoubrankový náskok, ze kterého těžil až do konce utkání. Na kontaktní gól hostujícího Vondráčka v oslabení odpověděl Blain, a to byla i vítězná trefa. Parkkonen sice v 50. minutě snížil, ale Hradec už první domácí výhru ubránil.

Jágr ve čtvrtém utkání Kladna po návratu do extraligy konečně bodoval, jenže jeho Rytířům to bylo k ničemu. Jágr srovnával na 1:1, Birner ale ještě v první třetině vrátil domácím vedení. Hosté podruhé vyrovnali, ale v 50. minutě rozhodl o vítězství Bílých Tygrů Filippi. Kladno na první body čeká, jeho výkon ale dává naději.

Stejně jako na Jágra, přišlo se podívat do Budvar arény i na Krejčího šest tisíc lidí. Hvězdu z NHL ale zastínil domácí kanonýr Gulaš. Ten vstřelil dva góly a na jeden přihrál. Útočník Mory si přispal „jen“ jeden gól. Motor vyhrál potřetí v řadě a drží domácí neporazitelnost.

