Suchánek se stal šestým hokejistou, který se dostal do společnosti těch nejvýznamnějších sportovců našeho kraje. Před ním to byli Jaroslav Pouzar, Jiří Lála, František Vacovský, Vladimír Caldr a Václav Prospal. „Je to krásné, mezi jaké významné postavy jihočeského sportu jsem se dostal. Samotné vyhlášení se mi moc líbilo, byl to pro mě příjemný večer,“ neskrýval bývalý hokejový reprezentant radost.

V desítce nejlepších jihočeských sportovců se Suchánek v minulosti objevil nejvýše na osmém místě. V jeho době však bylo skutečně těžké prorazit. Jeho spoluhráči totiž bývali nejprve třeba Miroslav Dvořák s Jaroslavem Pouzarem, později pak především Jiří Lála, Vladimír Caldr nebo Radek Ťoupal. „To ještě vyhlášení probíhalo v užším kruhu, nebývala to taková sláva jako teď,“ usměje se. „Tohle je něco jiného. Je to krásné a pro mě to byl opravdu pěkný večer. Jsem rád, že jsem ho mohl strávit mezi takovými sportovci a dobrými lidmi.“

Urostlý bek si zahrál na olympijských hrách v Calgary, ukončil svým gólem na Švédském poháru kariéru legendárnímu sovětskému gólmanovi Vladislavu Treťjakovi, ale nejvíce vzpomíná na své úplné začátky v dresu Motoru. „Úplně nejraději vzpomínám na svůj první zápas za Motor na Spartě. Bylo mi sedmnáct let, na stadionu bylo čtrnáct tisíc diváků. Hrál jsem na beku s Mírou Dvořákem, přede mnou byl Jarda Pouzar. Když si na to vzpomenu teď už skoro jako šedesátník, tak to bylo něco nádherného,“ zasní se. „Ale na celou sportovní kariéru mám hezké vzpomínky. Užíval jsem si to se vším všudy. Za nic na světě bych to neměnil,“ zdůrazní.

Po skončení hráčské dráhy se Jihočech každým coulem vrhl na trénování. Působil v druholigových klubech v Milevsku, v Písku a naposledy v českobudějovickém David servisu. „Postoupili jsme do druhé ligy, ale všechno to bylo tak trochu na koleně. Tak jsem se rozhodl skončit s hokejem a provozuji restaurace. Dvě věci se najednou dělat nedají. Buď hokej, nebo zaměstnání. Rozhodl jsem se pro druhou variantu,“ říká.

Na hokej ale nezanevřel a na extraligových zápasech Motoru bývá pravidelným návštěvníkem. „Chodím fandit, ale je škoda, že už zase na zápasy nemohou fanoušci. Začátek sezony měli kluci perfektní, pak přišlo slabší období, ale už se to zase zvedá. Věřím, že to bude dobré.“

V Budvar aréně se potkává se svými bývalými spoluhráči. „Mám tam kamarády. Jirka Lála, Vláďa Caldr, Jarda Pouzar a řadu dalších. Dáme si pivčo a pokecáme. Je to fajn,“ vždycky se rád vrací do hokejového prostředí.