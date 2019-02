Věděli jste, že k posunu na druhou příčku potřebujete vyhrát za tři body. Mělo to na utkání z vašeho pohledu nějaký vliv?

Ale my jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. Od začátku se hrálo nahoru – dolů v neskutečném tempu. Řekl bych, že to byl takový líbivý hokej a padlo i dost gólů. Škoda, že jsme nevyhráli. Ale lepší prohrát teď než v play off.



Rozhodly podle vás přesilovky? Vsetín dvě proměnil vy žádnou.

Dá se to tak říct. Nedokázali jsme zužitkovat ani jednu přesilovku, zatímco soupeř dvě. Přitom jsme měli o jednu víc. Speciální formace zápas rozhodly.



Dvakrát jste v utkání vedli, přesto jste na body nedosáhli. Nedalo se soupeře udržet delší čas na distanc?

Samozřejmě byla škoda, že jsme vždycky velice rychle dostali vyrovnávací branku. Měli jsme si to lépe pohlídat a přidat i nějaký gól navíc. To určitě.



Na 3:2 jste zvyšoval vy osobně střelou pod horní tyčku. Využil jste toho, že tam váš bývalý spoluhráč David Gába nechal trochu místa?

Kuba Babka mi dobře prohodil puk a abych se přiznal, tak jsem se na gólmana vůbec nedíval. Zkusil jsem to křížem nahoru a vyšlo to.



Kdy jste dal předtím naposledy gól?

Právě ve Vsetíně, takže to byla přesně čtvrtina soutěže.



Jakmile dali hosté sedm minut před koncem na 3:4, už jste neměli hlavně mentální sílu s výsledkem ještě něco udělat?

Je fakt, že konec zápasu vypadal z naší strany dost bezzubě. Naopak soupeř to zvládl velice dobře. Snažili jsme se zvýšit forčekink, ale prostě to nevyšlo.



V základní části soutěže jste nakonec skončili třetí. Berete toto umístění?

Moc bych to neřešil. Chtěli jsme play off začínat, což se nám splnilo. Víc bych se tím nezabýval.