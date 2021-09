„Bohužel nás dnes zastihla smutná zpráva, že nás navždy opustil Ladislav Lubina. Byl to člověk, který svůj hokejový život spojil s Pardubicemi. Všechny nás tato zpráva zasáhla. Za celý klub chci vyjádřit upřímnou soustrast rodině a přátelům,“ řekl k úmrtí Ladislava Lubiny člen představenstva HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický.

Vedle sportovních úspěchů však po sobě Lubina zanechal i černou stopu. V červenci 2008 způsobil u Trotiny na Královéhradecku dopravní nehodu, při níž vjel do protisměru a narazil do protijedoucí dodávky, kterou řídil otec fotbalisty Vratislava Lokvence. Lokvenc starší zahynul a Lubina pak od nehody utekl.

"Láďa měl hráčské vlastnosti, které mně chyběly. Byl bojovné až zarputilé povahy, což já postrádal. Jemu by se zase hodilo něco ze mě. On byl velice platným hráčem pro tým," charakterizoval ho Janecký.

"Víte, z mého pohledu 54 let není žádný věk. Je to špatná práva nejen pro rodinu, mě, ale i hokej a sport celkově," řekl Deníku dlouholetý Lubinův spoluhráč Otakar Janecký.

Ještě jako hráč si druhé a třetí místo prožil s Třincem, medaile ale vozil i z akcí s národním týmem. Bronz pomohl vybojovat na OH v Albertville v roce 1992, stejný kov pak na třech světových šampionátech.

Ve věku 54 let zemřel v noci na úterý Ladislav Lubina. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

