Slavnostní atmosféra a vzpomínky na slavnou historii potěšily, tři body také. Výkon domácího celku už tolik ne. Ale jak už v této sezoně trenér Václav Prospal mnohokrát říkal, je důležité, že mužstvo dokáže najít cestu k vítězství, i když se mu zrovna na sto procent nedaří.

Hostující mladíci, kteří bojují o klíčové šesté místo v tabulce, předvedli v Budvar sympatický výkon a rozhodně nebyli daleko od bodového zisku. Na střely na branku vyhráli 33:29, což se hostujícím celkům na ledě lídra soutěže podaří málokdy. Ale na góly, což je zásadní, však prohráli.

Jeden z dvojice trenérů Stadionu Daniel Tvrzník také litoval, že jeho tým odjížděl s prázdnou. „Před zápasem bych nečekal, že po jeho skončení řeknu, že jsme v Budějovicích ztratili body. Odehráli jsme smolný duel a byli jsme lídrovi soutěže minimálně vyrovnaným soupeřem. Bohužel jsme si tam sami kopli dva smolné góly. Z našeho pohledu po sporných situacích, ale to je hokej. Budějovice daly tři góly, my jenom jeden, a z tohoto pohledu asi vyhrály zaslouženě. Ale ze zápasu jsme trochu rozpačití, protože byl hratelný,“ posteskl si litoměřický lodivod.

A měl pravdu. Motor tentokrát nepodal zrovna přesvědčivý výkon, na který jsou jeho příznivci zvyklí. Dal sice dva rychlé góly, ale potom hra z jeho strany neměla šťávu a vítězství to nakonec bylo hodně upracované. „Musím souhlasit s tím, že to z naší strany bylo rozpačité. I když máme tři body,“ přikývl i trenér vítězného celku Václav Prospal.

Mrzela ho zbytečná vyloučení ze strany jeho svěřenců. „Nabídli jsme soupeři strašně moc přesilovek po našich chybách. Udělali jsme tři nebo čtyři útočné fauly, po špatném střídání jsme hráli v šesti. To jsou situace, kdy se momentum zápasu otáčí na soupeřovu stranu. Litoměřice mají šikovné mladé kluky, kteří to dokáží potrestat. Bylo dobře, že jsme se dokázali v oslabení ubránit. Že bychom ale předvedli nějaký fantastický výkon, hlavně ve druhé třetině, to se určitě říct nedá,“ neměl tentokrát přes vítězství pro své hráče jen slova chvály.

K vidění byl skutečně vyrovnaný, i když spíše jen průměrný zápas, ve kterém byli domácí zkušenější, ale také o něco šťastnější. „Soupeř dobře napadal a dělal nám velké problémy. Nebyli jsme schopni si přihrát. Je to vítězství, máme tři body a vždycky je hezké vyhrát. Výkon ale byl z naší strany rozpačitý,“ znovu zopakoval.

Velmi dobrý zápas odchytal v domácí brance Milan Klouček. Záda mu ze střídačky kryl junior Marek Dvořák. Jan Strmeň je mimo hru se zlomeným prstem a Adama Brízgalu si stáhlo extraligové Kladno, kam má vyřízené střídavé starty.

Rytíři jsou čtyři kola před koncem nejvyšší soutěže v kritické situaci a oba jejich gólmani mají zdravotní problémy. Není proto divu, že si vzpomněli na Brízgalu, jenž se navíc na jihu Čech uvedl velmi dobrými výkony. Ale jakmile za Kladno nastoupí byť jen v jednom utkání, už nemůže do konce sezony chytat za Motor.

Zatím si Kladno vyžádalo jednadvacetiletého gólmana jen do tréninku. Teprve se uvidí, jestli zasáhne do čtvrtečního duelu se Spartou. „Adam Brízgala už s námi není. Teď bude skutečně záležet na tom, jestli ho dá Kladno do hry. Když budu mluvit za nás, tak budu rád, aby ho do hry nedalo a vrátil se nám zpátky. Honza Strmeň je zraněný a bude mimo ještě dlouho, takže celá tíha zodpovědnosti je teď na Milanu Kloučkovi,“ dobře trenér Prospal ví.

Marodka je věc, která suverénního lídra soutěže trápí. O gólmanech už byla řeč. Klouček je jistota, ale Strmeňův návrat se počítá na týdny a o Brízgalu může tým velice rychle přijít. Dalším v pořadí je pak junior Dvořák.

V obraně zůstává mimo hru důrazný Švéd Niklas Pavel. S tréninkem už naopak začal Karel Plášil. Conoru Allenovi vypršel dvouzápasový disciplinární trest a na další duely už by měl být k dispozici.

Z útočníků se do sestavy vrátil Roman Přikryl. Mimo tak zůstávají zkušení forvardi Jiří Šimánek s Lukášem Endálem. U nich by pauza neměla být delšího charakteru. Horší je to v případě Jana Kloze, u nějž to vypadá na delší vynucenou přestávku.

Do konce nadstavbové části soutěže zbývá Jihočechům odehrát ještě čtyři zápasy, které samozřejmě již nemohou nic změnit na konečném prvním místě českobudějovického týmu.

V sobotu jede Motor do Chomutova (16), v pondělí hostí pražskou Slavii (17.30), ve středu 4. března zamíří do Vsetína (17.30) a nadstavbovou část zakončí v sobotu 7. března doma s Porubou (17).

Do čtvrtfinále play off vstoupí českobudějovický tým dvěma domácími duely ve čtvrtek 19. a v pátek 20. března. Začátky budou shodné v 17.30.