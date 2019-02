České Budějovice – Před sezonou přišel jako stále ještě mladá posila z Karlových Varů a hned upoutal především výborným bruslením i technikou hole. Slovenský útočník v barvách HC Mountfield Rastislav Dej (24 let) se dostává do řady šancí a pokud ještě vylepší jejich proměňování, stane se jedním z klíčových hráčů Jihočechů.

Rostislav Dej | Foto: Deník/Václav PANCER

Ve středu odehrál proti Chomutovu opět velmi dobrý zápas, jednou asistencí přispěl k důležitému vítězství 2:0, ale znovu ho mrzelo několik neproměněných velkých příležitostí. V pátek čeká jeho tým další extraligový duel s Třincem (18.15).



S Chomutovem to bylo vítězství ubojované, ale zasloužené. Souhlasíte?

Dobře jsme věděli, o co v tom utkání půjde. Bylo hodně důležité a jsme rádi, že jsme ho zvládli. Z naší strany nebyl výkon úplně ideální a bylo vidět, že jsme se do toho dostávali pomaleji. Ze začátku nám vůbec nešly nohy a soupeř nás přebrusloval. Z toho vznikaly i naše fauly a my jsme naopak nehráli žádnou přesilovku. Až ve druhé třetině jsme si vytvořili určitý tlak.



Pomohl tomu pohovor v kabině po úvodním dějství?

Řekli jsme si, že takhle prostě hrát nemůžeme. Že musíme začít bruslit a strhnout vítězství na naši stranu. Právě tím bruslením. To je základ. Dostávali jsme se i do šancí, byly tam nějaké odražené puky, ale chyběl nám větší důraz před brankou a zápas byl stále 0:0. I soupeř tam měl dost přečíslení a šancí, ze kterých mohl dát góly. Především v první a druhé třetině.



V závěrečné části hry jste dvěma góly o důležitém vítězství přece jen rozhodli.

Ve třetí třetině jsme šli za vítězstvím více než soupeř, i když oni tam stále měli nějaké náznaky. Opět nás ale podržel Kuba Kovář v brance. Předvedl další výborný výkon. Podobným stylem bychom měli hrát i nadále. Hrát jednodušší hokej s důrazem na poctivou obranu. A hlavně bruslit a k tomu přidat větší důraz v koncovce. Musíme to ubojovat.



Na ukazateli skóre dlouho svítily dvě nuly. Neztráceli už jste také trochu trpělivost?

Jak jsem říkal, mohli jsme dát góly už dřív, ale chyběl nám větší důraz v koncovce. Pořád jsme se ale hecovali a snažili se soupeře napadat. Oni nakonec ty chyby udělali a ujeli jsme jim dokonce při vlastním oslabení. Ten gól nás nastartoval a hosty určitě trochu srazil. Vzápětí jsme přidali druhý z přesilovky a potom už jsme vítězství spíše ubránili. Závěr jsme takticky zvládli celkem dobře.



Nastoupil jste v jednom útoku s mimořádně zkušenými spoluhráči Jiřím Šimánkem a Alešem Kotalíkem. Hráli jste spolu poprvé?

Kvůli zraněním se sestava dost točí, takže spolu už jsme si také v sezoně zahráli. Před zápasem jsme si řekli, co bychom měli hrát, a komunikovali jsme i na ledě. Myslím si, že i když jsme nebyli moc sehraní, tak jsme nepodali špatný výkon.



Co ty vaše velké šance. Nedala se alespoň nějaká proměnit?

Bylo jich zase dost. Ale nepadá mi to tam. Snažím se na střelbě pracovat na tréninku. Jsem v těch šancích málo důrazný. Jednou jsem trefil boční síť, podruhé mi chomutovský brankář nahrál přímo na hokejku. To byla ještě větší možnost. Chtěl jsem puk zasunout rovnou do branky, ale trefil jsem špičku jeho brusle. Byla to i trochu smůla, ale chybí mi tam větší důraz. Určitě mám na čem pracovat.



Není to už trochu i psychická záležitost?

Psychicky jsem v pohodě a snažím se nemyslet na to, že mi tam góly nepadají. Tlačím se do branky a chci to zlomit. Pokud se budu i nadále dostávat do šancí, tak je snad začnu i proměňovat. Největší chybou by bylo začít se nějak moc zabývat tím, že góly nedávám. Je třeba to zlomit.



Stačili jste na multifunkční kostce sledovat i ostatní výsledky, které jsou teď pro vás také hodně důležité?

Ke konci zápasu jsem se na kostku občas podíval, ale v průběhu to člověk nevnímá. Snažím se soustředit na hru.



Nyní vás čeká Třinec. To bude úplně jiný zápas než s Chomutovem?

V každém případě. Třinec hraje úplně jiný hokej než Chomutov. Je to kompaktní tým a velice silný v útoku. Třinec bude chtít hrát hokej, což by mohla být naše výhoda. Musíme hrát velmi zodpovědně zezadu a neztrácet puky, protože soupeř má kvalitní útočníky a případné chyby je schopen trestat. Bude to těžký duel a musíme se na něj dobře připravit. Ještě nás čeká pět zápasů a bude se hrát o hodně důležité body.