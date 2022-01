Góly a nahrávky: 2. Vlk, 14. Pitel (M. Hřebíček, R. Volf ml.), 33. O. Gába (R. Volf ml., Pitel), 45. O. Gába (Pitel, R. Volf ml.), 57. R. Volf ml. (O. Gába, Pitel), 58. R. Volf ml. (Pitel) – 15. R. Sitter (R. Suchánek ml., O. Předota), 55. R. Sitter (R. Suchánek ml.). Rozhodčí: M. Matoušek – Diviš, Vokoun. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváků: 79.

Sestavy - S. Radomyšl: M. Kadlec – Hanus, Suda, Burkoň, M. Hřebíček, Hail, Kurfürst – A. Novák, Jungbauer, Jos. Slavík, R. Volf ml., Pitel, O. Gába, Vlk, Dubský, Strnad, Kovařík. Trenér R.Volf st. HC Vimperk: Podskalský – O. Předota, J. Předota, Šaršok, L. Turek, Janásek – Holub, R. Sitter, R. Suchánek ml., J. Sitter, Korous, J. Šafář, Kotrba, P. Novotný, Schmidt. Trenéři Milan Řehoř a Rudolf Suchánek ml.

Karty byly před zápasem rozdány jasně. Vimperk dohrává několik odložených zápasů a po dvou výhrách z minulého týdne byl namlsán i na souboj s Radomyšlí. Sousedy v tabulce dělilo osm bodů a pokud by se chtěl Vimperk ještě ucházet o boj o první šestku, musel by zvítězit. To však nechtěli dopustit hráči Radomyšle, kteří by naopak chtěli mít lepší postavení pro start play off.

Radomyšl v minulém kole doma překvapivě ztratila dva body s Božeticemi, které do té doby neuhrály nic. To bylo před duelem s Vimperkem velkým varováním a domácí si to vzali k srdci. Rychle šli do vedení, přidali i druhou branku a Vimperk pak již v průběhu utkání jen dvakrát snižoval.

"Bylo to z naší strany od začátku takové utahané, nemělo to jiskru. Domácí byli v první třetině aktivnější a vedení si zasloužili. Rozhodla druhá třetina. Nám sudí neuznal gól, domácí dali třetí možná z ofsajdu, ale základem bylo to, že my neproměnili plno šancí. To v této fázi rozhodlo. Měli jsme pár šancí i ve třetí třetině, ale jak jsem říkal, nemělo to jiskru a od toho se vše odvíjelo," hodnotil utkání vimperský trenér Pavel Předota.

Radomyšl poskočila na čtvrté místo, Vimperk zůstal sedmý. Vše ale ještě změní víkendový program. Radomyšl má volno a na Sokol budou útočit týmy Strakonic a Veselí. Na Vimperské zase čeká v neděli domácí duel s vedoucím Samsonem ČB.