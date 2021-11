Z osmnácti odehraných zápasů jste přesně polovinu vyhráli, nasbírali jste devětadvacet bodů a v tabulce vám patří šesté místo. Berete tuto bilanci?

Mrzí nás některé zápasy, které jsme měli velmi dobře rozehrané. Na druhou stranu jsme brali body z jiných utkání, která z naší strany nebyla ideální z hlediska herního projevu. To je důležité, že dokážeme získat body i v duelech, které nám herně nevycházejí. Bodově je to super, šesté místo je také fajn, navíc na čtvrtou příčku ztrácíme jenom pět bodů. Nemáme velkou ztrátu, abychom si ještě vylepšili postavení v tabulce. Pořád ale potřebujeme v každém utkání zlepšovat nás systém, což se nám daří. Stále platí, co jsme říkali před sezonou, že mužstvo musíme budovat. Zápasů je ještě spousta a do každého musíme jít s pokorou s tím, že práce, kterou na ledě odvedeme, se nám může zúročit v zisku bodů. To zatím funguje, ale ještě je dost věcí, které musíme vylepšit, abychom mohli potrápit ty nejlepší týmy.

Odpovídá umístění i bodový zisk předváděným výkonům i síle týmu?

Těžko říct. Každý asi řekne, že by chtěl mít maximální počet bodů. Ale musíme být realisté. Kádr se hodně obměnil. Jsem rád, že jsme dost zápasů vyhráli. I proti silným soupeřům. Hlavně mě těší, že se zlepšujeme ve hře pět na pět a fungují nám systémové věci. Ale musíme i nadále pracovat na přesilovkách i oslabeních. Pořád máme za cíl jít do play off, na tom se nic nemění, a tam právě speciální formace budou rozhodovat. Víme o detailech, které nejsou tolik vidět, ale musíme je vylepšit.

Vaše formace tým bodově táhne a postarala se o většinu gólů. Ostatní se tolik neprosazují. Nemůže být problémem menší vyrovnanost kádru?

Hokej hraji už dlouho a vím, že se vám může dařit, a přesto vám najednou nevyjde zápas s papírově slabším soupeřem. To ke sportu patří. Ale důležité je, jak se s tím vždycky mančaft popere. Umíme na to docela dobře reagovat. Měli jsme teď šňůru utkání, se kterými jsme nebyli úplně spokojeni. Ale pak jsme porazili Zlín, i když to nebyl naoko nějaký pěkný duel. Pro nás to však byla strašně důležitá výhra. A hned potom dáme pět gólů v Olomouci, kde nikdy není lehké se prosadit. To bylo hrozně pozitivní. Čeká nás ještě spousta zápasů, ale zatím si myslím, že můžeme být relativně spokojeni.

I z vašeho pohledu zatím návrat domů přináší to, co jste očekával?

Hlavně jsem hrozně rád, že nás podporují fanoušci. Na každý zápas chodí kolem šesti tisíc lidí. To by si asi přáli i na jiných stadionech. Chtěl bych jim touto formou poděkovat. Možná si to diváci ani neuvědomují, ale na hráče a vývoj utkání má jejich fandění obrovský vliv. Je parádní, jak nás tady naši příznivci ženou a nepískají na nás, když se nedaří. Moc nám to pomáhá a fanoušci mají velký podíl na tom, kolik máme bodů.

Už jste také asi nečekal, že si zahrajete doma v Budějovicích extraligu se svými někdejšími parťáky Jiřím Novotným nebo Michalem Vondrkou.

Ale nejsou to jen oni. Přišel nám pomoci i Lukáš Pech. Nechtěl bych však na někoho zapomenout. Každý hráč v týmu má svou roli a pozici. Všichni tomu dávají sto procent. Když se to spojí s fanoušky, tak tady můžeme udělat nějaký super výsledek. Je příjemné, že jsme si vybudovali určitý bodový odskok a nemusíme až tak sledovat spodek tabulky. Pro psychiku je to důležité.

Čeká vás zápas v Plzni. Kdy jste tam hrál naposledy jako soupeř?

To už si nepamatuji. To bylo ještě asi před lety za Budějovice (úsměv).

Těšíte se, nebo máte raději zápasy proti jiným soupeřům?

Určitě to pro mě bude speciální zápas. V Plzni jsem strávil dohromady pět sezon. Bude to zajímavé. Abych řekl pravdu, radši bych si jel zahrát někam jinam. Bude to divné. Zažil jsem tam krásné časy, hokej jsem si tam užíval a pořád tam mám plno přátel. Každopádně nás čeká těžké utkání, protože Škodovka hraje výborně. Přišli tam výborní cizinci, kteří mužstvo táhnou. Mají velkou sílu, v neděli porazili 6:3 Spartu. Budeme muset hrát zodpovědně zezadu a plnit si herní plán, který si řekneme.