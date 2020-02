Co všechno jste pro děti připravili?

Příměstský tábor mohly využít děti rodičů, kteří neměli v době jarních prázdnin dovolenou. Začínali jsme každý den o půl osmé a program byl připraven do půl čtvrté. Dvakrát denně děti absolvovaly trénink na ledě, dvakrát na suchu, připravený měly oběd a svačiny. Program byl docela našlapaný.

Na táboře jsou děti různého věku. Asi je dobře, že se potkají různé skupiny, které se jinak při klasickém hokejovém tréninku nepotkají.

Ti nejmenší chtějí být pořad na ledě, jsou hodně živí a stále dohánějí něco z hokejové techniky. Ti starší se také zdokonalí v technice. Jejich věková rozdílnost není překážkou. Především ty prcky tady rodičům pořádně utaháme.

Sledoval jsem, že je to pro ty nejmenší docela zápřah, ale na druhé straně je vidět, jak moc je to baví.

Program je pro ně hodně pestrý a někteří ho možná ještě ani nezažili. V minulých letech se nám i stalo, že nám před druhým tréninkem holčička usnula. Ale za pět minut byla opět plná elánu.

Různé věkové skupiny znamenají i větší přípravu pro trenéry. S každou děláte něco jiného.

Tábor není kondiční, ale je zaměřený na techniku, bruslení, vedení kotouče a střelby. Pro každou skupinku jsou tedy připraveny zvláštní tréninky a víme, co děti potřebují. Snažíme se to tedy pilovat.

Pomáhají Vám při tréninku trenéři těch daných ročníků?

Kemp děláme ve spolupráci se začínajícími trenéry. Jsou to vlastně hráči áčka mužů, kteří tento rok začínají trénovat. Moc je to chytlo, baví je to a jsem za to samozřejmě velice rád. Je zde zase generace nastupujících trenérů a zapojili jsme je i v sezoně. Chodí trénovat s malými dětmi, takže vědí, co jim nejde a na co se soustředit. Jsou to kluci vysokoškoláci, mají zájem u hokeje zůstat a trénovat. To je super.

Na ledě je vidět na straně dětí velká chuť se něco naučit, u trenérů zase chuť s dětmi pracovat. Takže musíte být maximálně spokojen.

Spokojenost je opravdu na všech stranách. Musíme program uzpůsobit tak, aby to bavilo hlavně děti, aby se sem rády vracely a měly na to jen dobré vzpomínky. Základem je, aby se něco naučily a myslím si, že se to daří.