Jihočeši podali velmi dobrý výkon a tentokrát také zápas dotáhli i ke kýženému bodovému zisku. Vyhrát mohli už v základní hrací době. Ještě deset minut před jejím koncem vedli 3:1, ale dva slepené góly je o tříbodovou výhru připravily. „Pro nás je nádherný pocit, že jsme porazili velmi silný tým. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát za tři body, na konci zápasu jsme měli velkou šanci. Tři body ale nemáme hlavně proto, že jsme měli dvouminutový výpadek ve třetí třetině,“ zamrzelo také trenéra Motoru Václava Prospala.

I dvoubodové vítězství však tentokrát bral. „V prodloužení jsme našli cestu ke dvěma bodům. Jsem moc rád, že kluci dneska předvedli takový výkon, jaký předvedli. Výborně se pohybovali a vyrovnali se velmi dobrému soupeři. Za to jsme moc rádi,“ zdůraznil náročný kouč.

Úplně spokojen ale pochopitelně nebyl. „V závěru první třetiny jsme byli horším týmem. Ve druhé třetině jsme dostali gól v oslabení, když to Stříteský fantasticky trefil do šibenice. Tuhle situaci jsme nesehráli dobře, ale dokázali jsme rychle odpovědět,“ ocenil trenér charakter svého týmu, který ještě do konce druhého dějství dokázal otočit na 3:1. „Dali jsme góly a pak se hraje jednodušeji. U našeho mužstva je obrovský znát, když vede, hraje s jistotou a nebojí se o výsledek. To jsme pak velmi dobrý tým,“ je přesvědčen.

Výpadek ve třetí části, kterého soupeř využil dvěma góly k vyrovnání, ale byl podle něj zcela zbytečný. „Byla to dvouminutová pasáž, kdy jsme úplně přestali hrát a stálo nás to dva góly. Najednou jsme přestali forčekovat a začali ustupovat. Jakmile začnete hrát zanďoura, tak vás soupeř potrestá,“ má jasno.

V brance Motoru se poprvé v sezoně objevil od začátku zápasu Jan Strmeň a svou roli zvládl velice dobře. „Za Honzu jsem šťastný, jak to zvládl,“ zdůrazní kouč. „Není to pro něj jednoduchá situace. Tím, že zde zůstal Jirka Patera, tak od samého začátku ví, že je tady jako trojka. Je to poctivý a pracovitý kluk. Strašně hodný a charakterově vynikající do kabiny. Pro něj je to velké zadostiučinění za práci a extra tréninky, které absolvuje. Chtěli jsme něco změnit a Honza to dneska vychytal. Už se mu to s Plzní povedlo v létě v Generali Cupu a teď mu to vyšlo znovu, i když za dva body. Zaslouží obrovskou pochvalu a s ním i celý mančaft. I když se některým nedařilo tak, jak bych si představoval. Pořád tam bylo v určitých chvílích dost chyb,“ ocenil především výkon pohodáře, který dostal šanci v brance.

A co by si Václav Prospal přál do nového roku. „Hlavně zdraví pro všechny a také, aby se fanoušci mohli vrátit na stadiony. Bez nich to není ono,“ dobře si uvědomuje.

V Motoru končí útočník Martin Adamský a bude v sezóně pokračovat v prvoligovém Havířově. V českobudějovickém dresu odehrál pět zápasů a přispěl jednou vstřelenou brankou. Další starty už ale nepřidá, protože se z rodinných důvodů rozhodl pro návrat do Havířova.