Pro tréninky je mužstvo pořád ještě rozdělené na dvě skupiny. „Někteří hráče chodí s oběma skupinami, někteří jenom s jednou,“ upřesňuje. S prvním týmem se zatím připravují i někteří junioři. „Na konci týdne chceme kádr zeštíhlit o tři hráče. A naši junioři se vrátí do juniorky,“ doplní.

V minulém týdnu sehráli Jihočeši dva hodně nepovedené přípravné zápasy. V Příbrami prohráli s Kladnem vysoko 2:7, poté doma podlehli prvoligové Třebíči jednoznačně 0:4. V obou utkáních dostali příležitost především mladší hráči. Samozřejmě se stále jedná pouze o začátek přípravného období, výsledky nejsou tím nejpodstatnějším, ale trenérům oba duely leccos ukázaly.

„Samozřejmě je to příprava, ale zápasy nám opravdu hodně ukázaly. Prohlíželi jsme si je pak i na videu a s klukama jsme to probírali. Opravdu nešlo tolik o výsledky, ale chtěli jsme vidět naše hráče v různých rolích, jak v nich budou reagovat,“ vysvětluje Čermák.

Drsná lekce od prvoligového soupeře, Motor doma prohrál s Třebíčí 0:4...

Z tohoto pohledu obě střetnutí moc důvodů ke spokojenosti nepřinesla. „Moc spokojeni jsme být nemohli. To je pravda,“ přikývne. „Byly to hodně nepovedené zápasy. Viděli jsme, že na ledě nedodržujeme některé základní věci. Ani kondičně to nebylo ono. Kluci, kteří nás příliš nepřesvědčili, teď trénují o to víc,“ nabízí jednoduchý recept na zlepšení.

Další přípravný duel odehraje Motor v neděli doma proti rakouskému Linci a prostor už dostanou také zkušenější hráči, kteří se předcházejících utkání nezúčastnili. „Proti Linci půjdou do hry i kluci, kteří poslední dva zápasy nehráli,“ potvrzuje Čermák.

Do startu extraligy zbývá českobudějovickým hokejistům odehrát ještě pět přípravných duelů. „Pořád především hledáme a zkoušíme. Máme nějaké dvojice, které by spolu mohly hrát. Snažíme se, aby to pasovalo co nejlépe a dali jsme útoky dohromady v pokud možno ideálním složení. Stejně tak i obranné dvojice. Oba zápasy s Lincem a potom s Jihlavou pořád ještě bereme jako přípravné, takže do nich půjdeme stále se třemi pětkami,“ naznačuje asistent trenérskou strategii.

Vrcholem přípravy bude pro Motor týden před startem nejvyšší soutěže turnaj ve Štýrském Hradci, kterého se dále zúčastní slovenská Nitra, německý Mannheim a pořádající klub. „Tam už bychom chtěli jet v takovém složení, ve kterém bychom měli vstoupit do sezony.“

Potěšitelné je, že tým zlobí jen minimální marodka. Krátce mimo přípravu se ocitl mladý útočník Josef Koláček. „U něj se nejedná o nic vážného a brzy se zapojí,“ ujistí jeden z trenérů.

Chyběla nám bojovnost," mrzelo trenéra Motoru Modrého po prohře s Kladnem

Blíží se také návrat Václava Karabáčka, který doléčuje nepříjemné zranění ještě z minulé sezony. „Venca se pomalu zapojuje. Trénuje s námi na ledě, ale zatím bez kontaktu. V neděli ho čeká lékařské vyšetření a po něm se uvidí, jestli už půjde do tréninku úplně bez omezení,“ uvádí Čermák.

Naprosto fit už je naopak gólman Dominik Hrachovina. „Je v plánu, že nastoupí v neděli proti Linci,“ uzavírá David Čermák.

Vstupenky na nedělní duel s Lincem v jednotné ceně šedesát korun jsou v prodeji online na klubovém webu, pokladny Budvar arény budou otevřeny v neděli před zápasem od 16 hodin.