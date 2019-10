V Havířově jste hned v úvodu zápasu inkasovali. Je pro gólmanovu psychiku hodně nepříjemné takhle rychle dostat branku?

Věděli jsme, že v Havířově to bude těžké. Říkali jsme si před zápasem, že se hlavně nesmíme nechat zbytečně vyloučit. Ale paradoxně jsme udělali faul a hned jsme v oslabení dostali gól. Pak se samozřejmě moc dobře nechytá. Naštěstí kluci dali nějaké góly a otočili jsme skóre, To se pak člověk v brance cítí zase lépe. Je super, že jsme to takhle zvládli a přivezli domů další tři body.

Havířov byl před zápasem třetí v tabulce a nejlepší v hodnocení domácích zápasů. Cítili jste ze strany soupeře velké odhodlání?

Určitě. Havířov hraje důrazným stylem a snaží se všechny puky tlačit na branku. Měl jsem často problémy, že jsem střely buď vůbec neviděl, nebo byly různě tečované. Kolikrát nám puk skákal v brankovišti a naši beci byli ve složitých situacích. Domácí nehráli vůbec špatně, ale naštěstí jsme to zvládli. O to jsou tři body cennější.

Rozhodlo zápas, když jste soupeři odskočili na tříbrankový rozdíl?

Bylo to tak. Utkání sice ještě stále nebylo rozhodnuté, ale každému týmu se hraje lépe, když vede o tři branky. Zápas pak byl hodně přerušovaný a bylo v něm dost šarvátek. Táhlo se to a hře chyběla plynulost. Nebylo to jednoduché. Byly to vybojované body, ale o to pro nás mají větší váhu.

Zmínil jste šarvátky a strkanice. Týkají se také vás gólmanů?

Do těchto věcí se vůbec nezapojuji. Soustředím se jenom na chytání. Od toho v brance jsem. Šarvátek si nevšímám. Moje práce je jiná.

Často se ale mluví o tom, že se útočníci snaží gólmana soupeře rozhodit různými fyzickými ataky. Dá se na to nějak připravit?

Trenéři některých týmů po svých hráčích vyžadují, aby do vás útočníci chodili. Ale snažím se toho nevšímat a dělat si svou práci. Od toho máme na ledě obránce, aby vás nějakým způsobem ochránili a nenechali do vás nějak strkat, nebo něco podobného. Kluci mi pomáhají a já se mohu soustředit jenom na chytání.

Chrání vás vaši spoluhráči dobře?

To určitě. Je to super. Kluky musím pochválit.

Do Havířova je to z Budějovic až nekonečná cesta autobusem. Je potom pro gólmany těžší se rozhýbat na zápas než pro hráče v poli?

Když se jede do Havířova, tak není ani ranní rozbruslení, takže o to je to těžší. Ale je to pro oba soupeře stejné. Oni pak pojedou zase k nám, takže to nebudou mít jiné. Cesta není jednoduchá, ale jsme profesionálové a musíme se s tím poprat. Je důležité se po příjezdu před utkáním dobře rozhýbat a udělat si pořádnou rozcvičku na ledě.

Bývá rozcvička po takové cestě delší nebo intenzivnější než třeba doma?

Asi jak u koho. Já osobně jsem se při rozcvičce na ledě snažil dostat trochu více do tempa, abych byl na zápas dobře připraven.

Z posledních šesti zápasů jste pětkrát vyhráli a prohráli jenom doma po nájezdech s Porubou, kterou jste ale dost jasně přehrávali. Cítíte v týmu pohodu?

Ano. Řekl bych, že poslední zápasy hrajeme velice dobře. Prohráli jsme jenom s Porubou, což byla škoda, ale z naší strany to také nebyl špatný zápas. Budeme se snažit v tom pokračovat. Sezona je ale teprve na svém začátku a nic není rozhodnuto. Můžeme párkrát prohrát a budeme zase dole. Musíme makat pořád stejně a opakovat takové výkony.

I když je sezona dlouhá, je pro vás důležité, že jste v tabulce na prvním místě?

Určitě. Když se člověk podívá na tabulku, tak je to příjemné. Chceme být nejlepší a věřím, že nám to vydrží i nadále.

Vy osobně už jste si zvykl, že především v domácích zápasech nejste v takové permanenci, ale o to je potom každý zákrok důležitější?

Už si zvykám a je to zápas od zápasu lepší. Pro mě je to jiné, než jsem býval zvyklý. To je pravda. Nemám tolik zákroků. Tlačíme soupeře a já dlouho jenom stojím v brance. A pak najednou přijde přečíslení dva na jednoho nebo nějaká těžká střela. Pro gólmana to příjemné není, ale musím s tím popasovat a zvládnout to. Chytá se mi však dobře, protože kluci většinou dají góly. Jsem rád, že vyhráváme.

Na jedničku a dvojku vás trenéři nedělí, ale máte odchytáno deset zápasů a váš kolega Strmeň jen čtyři. Těší vás taková důvěra ze strany trenérů?

Jsem rád, že hodně chytám. Ale skutečně to není tak, že já bych byl jednička a Honza dvojka. Vždycky nám jenom trenéři řeknou, kdo nastoupí. Ale jsem rád za vítězství, i když nejsem v brance. Je úplně jedno, kdo bude chytat. Hlavně, když budeme vyhrávat. Pokud jdu do zápasu, tak se vždycky snažím odvést co nejlepší práci.

Jak dlouho potřebujete dopředu vědět, že jdete do zápasu jako první gólman?

Stačí mi to den dopředu. Většinou se to takhle nějak dozvíme a stačí to, abych se postupně soustředil na zápas. Ale někdy nám trenéři také řeknou dopředu, že třeba teď chytám já a další utkání Honza Strmeň.

S pohodářem Honzou Strmeněm asi ani nejde nemít dobrý vzájemný vztah. Je to tak?

Honza je super kluk. Bydlíme spolu přes chodbu, jezdíme spolu na zimák a trávíme spolu hodně času. Je to můj dobrý kamarád a jako kolegu gólmana si ho nemohu vynachválit. Máme bezvadný vztah.

K tomu máte trenéra gólmanu Stanislava Hrubce, jenž působí tak trochu jako váš otec.

No jasně. Standa nás udržuje v pohodě. Dává nám rady a ukazuje chyby po každém utkání. Jako gólmanský tým fungujeme perfektně.

Máte takový ten svůj brankářský mikrosvět, o kterém se často mluví?

Je fakt, že jsme trochu oddělení od týmu. Gólmanská práce je jiná a v brance máme skutečně svůj svět. Jsme v ní celý zápas sami. Kluci odjedou na střídačku, ale my jsme v brance pořád a je to trochu něco jiného. Na psychiku je to docela náročné a také proto jsou specializovaní trenéři gólmanů. Spolu si rozebíráme maličkosti a gólmanské věci. V tomhle nám Standa Hrubec opravdu hodně pomáhá. Jsem rád, že tady mohu být s ním a posouvat se dál.

Koukáte hodně na osobní statistiky?

Nesleduji to. Jenom se zeptám, kolik jsem měl třeba v utkání zákroků. O statistiky se ale jinak nezajímám. Nepovažuji je za důležité. Důležitý je týmový úspěch. To je v hokeji to hlavní.

Ve středu hostíte nováčka soutěže ze Sokolova. Co se od něj dá očekávat?

Nebudou tady mít co ztratit. Přijedou si zahrát proti dobrému soupeři. Doufám, že to zvládneme a potvrdíme roli favorita, i když to nebude nic jednoduchého. Špatné mužstvo Sokolov určitě nemá, i když moc nevíme, co od něj čekat. Věřím, že to zvládneme, získáme další tři body a potvrdíme první místo v tabulce.