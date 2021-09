Hokejisté IHC Králové Písek vyrazili k dalšímu přípravnému utkání před novou druholigovou sezonu do Příbrami. Ve středečním večeru slavili vítězství domácí v poměru 6:3.

Doma písečtí hokejisté Příbram v přípravě porazili 4:3, nyní na ledě soupeře padli 3:6. | Foto: Jan Škrle

Tyto dva soupeři se utkali na úplném začátku přípravného období a Písek doma zvítězil 4:3. „Bylo jasné, že budou soupeř hrát tak, aby nám oplatil porážku. Těžce nesli, že jsme je doma porazili. Mysleli jsme si, že tentokrát byla první třetina z naší strany špatná, ale nakonec se ukázalo, že jsme ji ještě odehráli poměrně dobře. Ve druhé třetině jsme chtěli být chytří, ale nakonec jsme byli za hlupáky, protože jsme z pěti gólů soupeři na tři nahráli. Měli jsme puk na holi a místo dobré rozehrávky jsme to v naší třetině ztratili . Druhá třetina byla z naší strany prostě hrozná. Do třetí třetiny jsme udělali nějaká opatření. Bylo to o něco lepší, založili jsme nějaké útoky, ale nedali branky. Na druhé straně jsme tam opět měli nějaká okénka, když měli domácí nahráno a chodili nám do brejků. Z celkového pohledu to z naší strany bylo špatné utkání. Nejhorší v přípravě, ale možná jeto před mistráky dobře,“ komentoval utkání v Příbrami asistent trenéra IHC Písek Václav Šrámek.