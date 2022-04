Poctivý vousáč i policajt na ledě. Představujeme Motor na startu semifinále

65 Martin Bučko, obránce (21 let)

Slovenský reprezentant, který si zahrál na loňském mistrovství světa v Rize, to měl letos složité. V Pardubicích ho nechtěli, v Motoru si stálé místo v sestavě také nevybojoval. Ale v závěru sezony při marodce některých spoluhráčů šanci dostal a obstál. Paul Coffey to úplně není, trenéři se však nemusí bát nasadit ho do hry ani v play off.

Zdroj: Jan Škrle