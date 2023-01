Na sever republiky vyrazí písečtí hokejisté k dalšímu utkání II. ligy skupiny Západ. Jedou na led v tabulce čtvrtých Pirátů Chomutov. Ti nastoupí v roli vysokých favoritů, a tak Písečtí nemají co ztratit.

Na začátku listopadu se Králové v prvním vzájemném utkání na svého soupeře vytáhli. Po ne příliš vydařené prní třetině (0:2) v té druhé utkání otočili a vedli 3:2. Výhru za tři body jim však soupeř nedovolil a vyrovnal. Muselo se do prodloužení a dvacet vteřin před jeho koncem dal vítězný dvoubodový gól Radoš.

Bylo by hezké na domácí duel navázat i na severu Čech, ale v Chomutově to bude obrovsky těžké. Piráti spoléhají v útoku především na zkušeného Viktora Hübla, který je jejich nejproduktivnějším hráčem. Naopak Písečtí již budou postrádat dle statistik svého nejúspěšnějšího hráče Lukáše Práška, který ukončil v Písku hostování a vrátil se do Tábora.

Středeční duel v Chomutově startuje v 17.30 hodin.