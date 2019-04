A po utkání vyprávěl: "Je Velký pátek, je velký den. Můj den. Když je takový den, člověk by se neměl ničemu divit. Celý den jsem byl v kostele, na zápas jsem šel rovnou z něj. A ukázalo se to.

Slavíte postup do extraligy, budete ji hrát?

To se uvidí. Nevím, jak se budu cítit, jaké budeme mít musžtvo, jak se nám bude dařit. Neříkám ani ne, ani ano.

Pozvánku z reprezentace nečekáte?

Ne.

Jste nejlepším střelcem baráže, co tomu říkte?

Vy jste to nečekali? Já jo! Já jsem věřil. Mám skvělého nahrávače Plekyho (Tomáše Plekance), Láďa Zikmund je obrovský bojovník, všechny puky vybojuje a dá je Plekymu. A on přihraje. Po nocích jsem trénovat střelbu, takže jsme se doplňovali.