Jak se upekl váš přestup ze Zlína domů do Budějovic?

Nějaký kontakt s Motorem probíhal už delší dobu v průběhu minulé sezony. Pak se to ale seběhlo hrozně rychle. Neváhal jsem ani vteřinu a měl jsem velkou radost, že mohu být v Budějovicích.

Varianta, že byste zůstal ve Zlíně, ve hře nebyla?

O tom jsme se vůbec nebavili.

Vám končila v klubu smlouva?

Ano.

A hrát první ligu jste nechtěl?

Prostě jsme se o tom nebavili. Sezona nebyla úspěšná. Jak z mé strany, tak z týmového hlediska. Moje další pokračování ve Zlíně nebylo ve hře.

Sezona to bylo ve Zlíně celkově hodně nepovedená. Jak jste ji prožíval?

Nevyšel nám už její úvod. Prohráli jsme spoustu zápasů v řadě a strašně jsme se natrápili na zisk každého bodu. Od začátku jsme pořád jenom doháněli ztrátu na ostatní týmy, která postupně narůstala. Bylo to těžké a bohužel jsme to nezvládli.

Vy osobně jste musel také několik zápasů vynechat kvůli zranění.

Prakticky celou minulou sezonu jsem se trápil s nějakými zraněními, takže jsem toho ani neodehrál tolik, kolik bych chtěl. Také z tohoto důvodu nebyla sezona taková, jak bych si představoval.

Po zdravotní stránce už jste teď zcela fit?

Ano. Už jsem naprosto v pořádku.

Jste rodák z Budějovic. Berete to tak, že se kruh uzavřel, když jste se vrátil domů po jedenácti letech, kdy jste byl mimo rodný klub?

Je pravda, že od patnácti let jsem byl pryč. Je to dlouho a hodně jsem si přál vrátit se domů, abych mohl hrát za Motor. Jsem strašně rád, že se to povedlo a mohu tady být.

Byla už někdy předtím reálná šance, že jste se mohl vrátit?

Párkrát už jsme předtím byli s Budějovicemi v kontaktu, ale vyšlo to až teď.

Co od své první sezony v seniorském týmu Motoru očekáváte?

Loňská sezona tady v Budějovicích byla mimořádně úspěšná. Třetí místo je fakt parádní výsledek. Budeme se snažit na loňské výkony navázat, protože hokej se tady hrál moc hezký a bavil fanoušky. Doufám, že to letos bude podobné.

Jak jste prožíval zápasy v českobudějovické Budvar aréně, když jste přijel třeba se Zlínem?

Musím přiznat, že to pro mě byly vždycky trochu speciální zápasy. Přece jenom jsem v Budvar aréně vyrůstal od dětských let a trávil jsem v ní každý den. Vrátit se do Motoru pro mě je něco neskutečného a zahrát si v Budějovicích v domácím dresu, to bude zase ještě mnohonásobně víc.

Hovořili jste s trenérem Jaroslavem Modrým o vaší roli v týmu?

Mluvili jsme spolu, ale moji roli v týmu jsme nijak neřešili.

Co říkáte soustředění na Lipně, kde vás trenéři pořádně prohánějí?

Je to hodně náročné. Dokonce jsme plavali v Lipně, kde jsem si dal i pár loků (úsměv). Je to těžké, ale od toho soustředění jsou a všichni jsme to takhle čekali. Musíme to zvládnout.

Byla voda v Lipně na plavání hodně studená?

Studená byla, ale po pár tempech jsme se zahřáli. Možná jsme z ní vylézali i zpocení (smích).

Ale zázemí a podmínky k trénování i utužení kolektivu jsou ve Frymburku dobré. Souhlasíte?

Zázemí je skvělé. Ve Frymburku je asi nejlepší komplex pro soustředění, jaký jsem kdy zažil. Je o nás na sto procent postaráno. Je to paráda. Jsem rád, že mohu být poprvé takhle dohromady s ostatními kluky. Trávíme společný čas a lépe se poznáme.