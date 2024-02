/FOTOGALERIE, VIDEO/ Za stavu 2:2 se čtvrtfinálová série hokejové Krajské ligy mezi Hlubokou a Vimperkem přestěhovala potřetí do českobudějovického Pouzar centra. V rozhodujícím pátém duelu slavil postup celek z podzámčí.

Vimperští hokejisté poděkovali svým skvělým fanouškům. | Video: Zdeněk Formánek

Hluboká nad Vltavou – HC Vimperk 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 29. Arnold (Vácha), 45. Hanzal, 54. Miler (Vácha), 56. Formánek. Vyloučení: 6:2. Bez využití. Oslabení: 2:0 Rozhodčí: Jílek, Vokoun – Bušta, Lang. Diváci: 550.

Sestava HC Vimperk: M. Dvořák (připraven D. Kůs) – L. Turek, M. Horejš, P. Hrůša, J. Předota, D. Drabeš – M. Časta, T. Koška, M. Švarc, D. Kašpar, P. Novotný, L. Holub, J. Vavřík, V. Boška, R. Rolínek, J. Šafář, J. Sitter, R. Sitter.

Také pátý duel vyrovnané série přinesl pořádnou bitvu. Radovat se však mohl jen jeden, a to byla Hluboká. „Bylo vidět, že nám již trochu dochází šťáva. Hluboká začala lépe a zaslouženě vyhrála. My si tentokrát moc šancí nevytvořili. Byli jsme tak trochu zakřiknutí a ani se moc netlačili do brány. Přesto musím kluky za předvedený výkon pochválit nejen v tomto utkání, ale v cel sérii,“ hodnotil utkání vimperský trenér Ondřej Předota.

Také v tomto utkání měli Hlubočtí podstatně více vyloučených, ale přesilovky tentokrát k úspěchu nevedly. „Přesilovky nám tentokrát nešly. Bylo to prakticky celý zápas 1:0 a skóre se pohnulo až v závěru. Ale šanci před odkrytou bránou měl třeba Radek Rolínek za stavu 1:0 pro domácí. Ale nemá cenu spekulovat nad tím, zda by se zápas vyvíjel jinak, kdyby to dal,“ vrátil se k zápasu Ondřej Předota a pokračoval: „Dvakrát jsme inkasovali při naší přesilovce. Bylo to na 2:0 a v závěru zápasu jsme za stavu 3:0 pro domácí odvolali gólmana, zkoušeli power play a domácí to trefili přes celé hřiště.“

Pátý zápas rozhodl, že Vimperským sezona končí. „Samozřejmě to bolí, ale je to sport. Musíme poblahopřát soupeři. Série se hrála fair play, žádné výstřednosti v ní nebyly. Muselo se to všem líbit. Kvituji i to, že se hrálo na tři vítězné zápasy, pořádně to gradovalo. Hrát se na dva, tak to nemá šťávu. Tohle bylo ku prospěchu věci,“ doplnil k sérii vimperský lodivod.