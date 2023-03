Další změnu skóre přinesla až 28. minuta, kdy po závaru před píseckou brankou dopravil kotouč do sítě Šimeček. Za tři minuty už Most vedl 3:1, když měl gólman Novák při střele Procházky zakrytý výhled. A to byl zřejmě rozhodující moment zápasu. V 35. minutě hosté pojistili vedení po ukázkové přihrávce na Řehoře, který ujel všem a nedal brankáři šanci.

V závěrečné třetině písecký nápor nepřišel, Most si zkušeně hlídal pohodlný náskok a postoupil do čtvrtfinále, kde se střetne s Chomutovem. Králové se do play off probojovali po čtyřech letech, ale ohřáli se v něm jen dva zápasy.

„Mostu gratuluji, porazil nás v obou zápasech. Lepší utkání jsme sehráli v asi Mostě, kde jsme měli trochu smůly. Je možné, že nám to vzalo hodně sil. Chyby se staly, ale nemůžu klukům nic vytknout. Nasazení a bojovnost měli absolutní. Moc jim za to děkuji. Jsem na ně pyšný,“ uvedl pro klubový web trenér Písku Tomáš Matušík.

I druhá série předkola play off skončila v nejkratším možném termínu. Děčín porazil Kobru i podruhé (2:1, 5:2) a půjde na Letňany.

IHC Králové Písek – Mostečtí Lvi 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Radoš (Volf, Hanus) – 6. Písařík (Smolka), 28. Šimeček (Hoffmann, Nedrda), 31. Procházka (Böhm, Drašar), 35. Řehoř (Urbánek, Havlůj). Rozhodčí: Čap, Pastier – Gregar, Teršíp. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Diváci: 450.

Písek: D. Novák – F. Novák, Dvořák, Kurfürst, Radoš, Hanus, Pavlát, Turek – Brož, Koupal, Březina, Macháček, Hrakholski, Chocholoušek, Andrle, Hollar, Volf, Pouzar, Novotný, Matiášek.

Konečný stav série: 0:2.

Čtvrtfinále play off II. ligy sk. Západ (termíny 11., 13., 15., 17. a 19. března)

Letňany – Děčín, Chomutov – Most, Ústí nad Labem - Vrchlabí, Tábor – Příbram.