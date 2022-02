Již v minulém kole v Příbrami zanechali písečtí hokejisté dobrý dojem. Body však nebrali. V duelu s Kobrou se ve vyrovnané první třetině ujali vedení hosté. A když soupeř přidal hned v úvodu druhé třetiny i druhý gól, nevypadalo to s Píseckými dobře. Domácí se však hecli, nesložili zbraně a pracovali na obratu ve skóre. Ve výborném utkání se jim šest minut před druhou sirénou podařilo snížit. A v samotném závěru třetiny střelu Nováka sklepl za záda gólmana soupeře L. Volf. Na druhou přestávku se tedy šlo za stavu 2:2.

Výborné tempo hry vydrželo i do třetí třetiny. Jen škoda nevyužitých šancí domácích. Na druhé straně soupeř dorážkou potřetí překonal výborného gólmana Kříže a Kobra byla znovu na koni. Ani tento gól nedostal domácí do kolen. Naopak je vyburcoval a přišel skvělý obrat. Na konci 53. minuty při obléhání branky Pražanů tečoval ránu od modré Matějček a bylo vyrovnáno. Přesně o 38 sekund později skvělá domácí kombinace končila přihrávkou na Janušku, který dostal svůj tým poprvé v utkání do vedení. V závěru utkání se snažili Pražané o vyrovnání, domácí Králové si více hlídali obranné pásmo. Rozuzlení dramatu přišlo až při power play Pražanů. Nejprve písecký Sýbek trefil tyč prázné brány a při další akci domácích Januška našel Čížka, který rozhodl o skvělé výhře domácích.

Písečtí hokejisté se po důležité výhře odpoutali od posledních Řisut (ty doma prohrály s Příbramí 3:8) již na osm bodů (Řisuty mají zápas k dobru). Na písecké Krále nyní čekají tři zápasy na ledech soupeřů. Sérii začínají ve středu 16. února v Havlíčkově Brodě.

II. liga ledního hokeje - jih: IHC Králové Písek - HC Kobra Praha 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 34. Čížek (Sýbek, Volf), 40. Volf L. (Novák, Dudáček), 53. Matějček (Dosek), 54. Januška (Čížek, Bednařík), 60. Čížek (Januška, Sýbek) – 12. Šťastný (Duda), 21. Bříška (Tondr, Šťastný), 49. Tondr (Bříška, Šťastný). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 275.

Sestava IHC Písek: Kříž (připraven Buchta) – Dudáček, Novák, Dosek, Turek, Kurfürst, Tampier, Velíšek – Volf L., Januška, Sýbek, Matějček, Čížek, Bednařík, Novotný, Brož, Volf J., Hracholski.

Utkání s Kobrou Praha očima trenéra Milana Filipiho:

Zdroj: Youtube