Branky a nahrávky: 13. Dvořák, 24. Třetina (Čermák, Holenda), 41. Kuchta (Mlynář, Voříšek), 44. Kliment (Tecl, Ludvík), 57. Kuchta (Voříšek), 60. Kuchta (Voříšek, Mlynář) – 5. Sýbek (L. Volf, Matějček), 11. Čížek (Sýbek, Kurfürst), 46. Čížek (Dudáček), 52. Sýbek. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:1.

Sestava IHC Písek: Kříž (připraven Buchta) – Dosek, Tampier, Dudáček, Kurfürst, Novák, Turek – Čížek, Hrakholski, L. Volf, Novotný, Brož, Matějček, Januška, J. Volf, Sýbek, Bednařík.

Dvakrát v sezoně Písečtí tohoto soupeře porazili, ale ani jednou na jeho ledě. Chtěli se o to pokusit tentokrát. Neměli k tomu v průběhu utkání daleko, nakonec však nemají ani bod.

Písek začal duel velmi dobře, dostal se do dvoubrankového vedení, to však domácí dokázali do konce druhé třetiny zlikvidovat. Naopak poslední třetinu začali lépe hokejistí z Vysočiny a naopak oni soupeřovi uskočili o dvě branky. Písečtí se však nevzdali a dokázali brzy snížit a osm minut před koncem utkání i vyrovnat. Tři minuty před závěrečnou sirénou si však vzali domácí vedení zpět a pečetili ho trefou do prázdné brány při power play Písku.

Písek tak zůstává nadále v tabulce na předposledním sedmém místě. Jeho náskok na poslední Řitusy se však snížil na pět bodů, když Řitusy zvítězily na svém ledě nad Klatovy 4:2. V dalším kole zajíždí Písek znovu na led soupeře, tentokrát se v sobotu od 17.30 hodin představí v Klatovech.