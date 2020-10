Hokejisté IHC Písek mají za sebou druhý zápas ve druhé lize skupině Jih.

Písecký útočník David Matějka v zápase proti TJ HC Řisuty. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hokejisté IHC Písek mají za sebou druhý zápas ve druhé lize skupině Jih. Na píseckém ledě se představily SHC Klatovy, pro které bylo středeční utkání už čtvrtým soutěžním zápasem. I když zápas výsledkově domácím nevyšel, rozhodně se měli diváci, kteří dorazili na stadion, na co dívat. Padlo neskutečných šestnáct branek. Po prvních dvaceti minutách to sice nevypadalo na divokou přestřelku, ale ve zbylých dvou třetinách se rozjeli gólové hody. Ve druhé třetině prohrávali králové už dokonce o čtyři branky a až necelou minutu před druhou sirénou se žlutomodrým podařilo snížit na rozdíl tří branek. Ve třetí periodě rozjeli hokejisté hrající u Otavy stíhací jízdu, ta však úspěšná nebyla a soupeř pečetil vítězství gólem do prázdné branky na konečných 7:9 z pohledu Písku.