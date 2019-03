Bylo první semifinále ve Vsetíně o hodně jiné než čtvrtfinále s Havířovem?

Vsetín má velkou kvalitu, o které víme. Hraje hodně útočný hokej a dává dost gólu. To všechno nám bylo známé. Připravili jsme se na to a věděli jsme, že to bude těžší než s Havířovem. Splnili jsme to, co jsme měli. A když trochu opadla počáteční nervozitka v první třetině, tak jsme zápas dotáhli do vítězného konce.

Oba celky se snažily hrát ofenzivně. Líbil se vám hokej z branky?

Líbil. Vsetín je také tým, který má extraligové ambice. Má za sebou výbornou sezonu a hokej tomu také odpovídal. Všichni jsme se na to těšili a parádní byla i atmosféra zápasu. Byl to super zápas.

Kromě úplného začátku jste zápas kontrolovali. Měl jste podobný dojem?

Přesně tak. První třetina byla trošku nervóznější, ale postupně jsme to rozjezdili a zvládli první zápas tak, že jsme vyhráli.

V závěru domácí nastřelili břevno. Byl to jediný moment, kdy vám muselo pomoci také štěstí?

Štěstíčko k tomu také patří. Tu situaci jsem vůbec neviděl a asi to bylo břevno. Hlavně musím říct, že kluci přede mnou odvedli neskutečnou práci. V oslabeních i pak na konci zápasu skvěle blokovali střely. To zápas rozhodlo. Neměl jsem až tolik práce, protože spoluhráči toho přede mnou spoustu pochytali. A ta tyčka hrála s námi. Věděl jsem, že gól prostě nedostaneme. Věřil jsem tomu.

V play off se pravidelně střídáte se svým kolegou Janem Strmeněm. Co tomuto systému nasazování brankářů říkáte?

Je to netradiční, ale takhle to prostě trenéři nastavili, že se střídáme. Má to své výhody. Každý jsme fyzicky i psychicky odpočinutý na další zápas a můžeme se lépe připravit. Navzájem si se Strmim pomáháme a probíráme jednotlivé herní situace. Ladíme spolu maličkosti, které rozhodují. Podporujeme se a naše spolupráce je parádní. Střídání nám nevadí.