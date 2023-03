Dva zápasy jste musel vynechat kvůli nemoci. Co vás postihlo? Bylo to nějaké nachlazení. Chodil jsem na kapačky, ale nic nepomáhalo. Celý týden jsem měl horečky od osmatřiceti do devětatřiceti stupňů. Vůbec jsem nevěděl, jak je dostat dolů. Už jsem byl tak zoufalý, že jsem si sám chtěl vzít na tři dny antibiotika, jestli by mi to nepomohlo. Bylo mi hrozně. Jenom jsem ležel a všechno mě bolelo. Nemohl jsem vstát. Už loni jsem přecházel nějaké nemoci a hrál jsem s tím. Letos jsem také kolikrát šel hrát s teplotou. Když to trochu jde, tak vždycky nastoupím. Teď si mi to asi sečetlo. Nešlo to a ani bych nebyl týmu nic platný. Celý týden jsem musel ležet a bylo to hrozné.

Teď už jste fit?

Stoprocentní to určitě není, ale teploty už klesly. Pořád mě zlobí kašel a bolí mě hlava. Byl jsem i na testech na covid, které byly naštěstí negativní. Byla to asi jen nějaká silná viróza.

Sledoval jste se v televizi poslední zápas svých spoluhráčů v Karlových Varech, který prohráli po špatném výkonu vysoko 1:5?

Koukal jsem. Určitě to nebyly systémové chyby a něco, co by se mělo házet na trenéra. Když hráči udělají individuální chyby, tak co s tím má trenér dělat? Chyby dělá každý a letos je to o to víc vidět, protože jich děláme spoustu. Nemáme sílu pak zápasy otáčet a kádr není široký, aby hráči mohli rotovat a po horších výkonech být nahrazeni. Máme tak úzký kádr, že když máme nějaké absence, tak musí nastoupit Jirka Novotný z pozice manažera. Opakuji, nejsou to systémové chyby, ale individuální. To je věc, nad kterou se musíme zamyslet.

Lukáš Pech už před zápasem roku pro Motor trénuje, Jiří Novotný uzavřel kariéru

Na Spartě i loni tady v Motoru jste byl zvyklý hrát spíš nahoře. Zažil jste někdy takový zápas o záchranu, jaký vás čeká v pátek s Kladnem?

Zažil jsem to v Karlových Varech před dvanácti lety. Jeli jsme do Chomutova a museli jsme vyhrát. Museli jsme se ale ještě spoléhat i na výhru Brna nad Libercem. Vyhráli jsme, Brno taky a tím jsme se vyhnuli baráži. Bylo to hrozně nepříjemné a obrovský stres. Po takovém zážitku jsem ve Varech skončil.

Kladno má hvězdnou první řadu s Jágrem a Plekancem. Budete ji nějak speciálně bránit, nebo se soustředíte hlavně na vlastní výkon?

Kladno známe, už jsme s ním třikrát hráli. Bude to otevřený zápas, ve kterém si to na férovku rozdáme o to, kdo spadne do baráže. Je to padesát na padesát. V této situaci není nikdo favorit. Kladno má zkušené hráče, kteří hráli v NHL. Nejen Jágr s Plekancem, ale i Dotchin nebo gólman Bow. Klepiš je mistr světa. Jardovi Jágrovi je sice padesát let, ale v rukou to pořád má. Už není tak rychlý, ale obrovskou sílu a střelu pořád má. To se nezapomenete. K nim Adam Kubík, což je kometa loňské i letošní sezony. Kladno má dobré hráče. Musíme se ale soustředit sami na sebe a jak už jsem říkal, vyvarovat se individuálních chyb.

Může být vaší výhodou, že máte v tabulce o bod navíc, lepší vzájemné zápasy a výhodu domácího prostředí?

Ne. Tohle vůbec nehraje roli. Musíme prostě vyhrát, což je o to víc svazující.