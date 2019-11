V Pardubicích jste odehrál dvanáct utkání, ze kterých jste čtyři vyhráli a osm prohráli. Nasbíral jste v nich čtyři body za dva góly a dvě asistence. Berete tuto bilanci?

Vždycky to může být lepší. Hlavně jsem si ale říkal, že bych chtěl, až budu z Pardubic odcházet, aby byly v lepším postavení v tabulce. Nemyslím si, že by měly být v extralize na poslední příčce. Hra tomu určitě neodpovídá. Za dobu, co jsem tam byl, jsme odehráli dobré zápasy. Kolikrát jsme byli lepší než soupeř, ale nedokázali jsme se prosadit v koncovce. Jsem přesvědčený, že se to v každém případě zvedne. Jak už jsem říkal, to byl můj cíl, aby byly Pardubice v tabulce výš, až budu odcházet.

Byl pro vás velký skok jít z první ligy do extraligy?

Byl to obrovský rozdíl. Hlavně v chytrosti hráčů. Jak si dávají puk. Nemyslím si, že by v extralize byli rychlejší nebo více natrénovaní hokejisté než v Chance lize. To vůbec. Ale velký rozdíl je právě v chytrosti a kombinaci.

Začínal jste ve druhé formaci, ale pak jste se posunul do třetí nebo čtvrté. Jaká byla vaše pozice v Dynamu?

První zápas v Olomouci jsem odehrál ve druhé lajně. Ale pak jsem byl většinou ve třetí s Denisem Kusým a Patrikem Poulíčkem. To nám sedělo. Škoda, že se potom Patrik zranil. Nastupoval jsem v centru třetí formace, což bylo super.

Bylo znát, že jste v Pardubicích působil už v minulé sezoně a nešel jste tak do neznámého prostředí?

To určitě. Připadal jsem si, jako kdybych nikdy neodešel. V tom nebyl vůbec žádný problém a hodně mi to pomohlo.

Do týmu jste přišel v době, kdy byl odvolán trenér Lubina a nahradil ho jeho asistent Radek Bělohlav. Jak jste tuto dost napjatou situaci v kabině vnímali?

Já osobně jsem to nijak moc neprožíval. Něco podobného se očekávalo. Když odešel pan Lubina, tak tam stejně zůstali jeho asistenti. Moc jsem to nevnímal.

Radek Bělohlav přišel z Budějovic, vy teď působíte v Motoru. Znali jste se už z dřívějška?

Nikde předtím jsme se nepotkali, takže jsem ho poznal až v Pardubicích.

Změnilo se toho hodně ve vedení mužstva, když ho převzal Bělohlav?

Nedá se úplně říct, že by se toho hodně změnilo. Nechtěl bych to nějak moc hodnotit. Každopádně se teď mužstvo rozhodně zvedá. Myslím si, že je otázka času, kdy Pardubice půjdou nahoru.

Padlo mezi vámi třeba v legraci něco v tom smyslu, že je trenér Bělohlav z Budějovic a vy jste hráčem Motoru?

To vůbec, neřešili jsme to. Možná to někteří kluci z týmu ani nevědí.

Jak moc kabinu zasáhlo vyřazení z kádru kapitána týmu a ikony pardubického hokeje Tomáše Rolinka?

Třeba já jsem to zjistil až z videa, které se objevilo na internetu. Pořádně jsem nevěděl, co se mezi oběma stranami odehrávalo. Ale myslím si, že Rolas v týmu chybí. To každopádně.

Podepisuje se na atmosféře v klubu, že se loni zachraňoval až v baráži a také letos se pohybuje na samotném konci extraligové tabulky?

Atmosféra je dobrá. Hráči si věří a žádný problém tam není. Musím zopakovat, postavení v tabulce vůbec neodpovídá hře, kterou mužstvo předvádí. Hodně se to zvedlo. Také se stalo, že nás někteří soupeři podcenili a pak v zápase to bylo úplně něco jiného, než čekali. Byla řada utkání, kdy jsme byli lepší, svého protivníka přestříleli, ale doplatili jsme na špatnou koncovku. Ta až se zlepší, tak to půjde hodně nahoru.

Utkání v Karlových Varech musela odehrát juniorka, protože se celý pardubický tým ocitl kvůli infekčnímu onemocnění v karanténě. Co se přihodilo?

Sám nevím. Bylo to strašně rychlé. Mně se to naštěstí vyhnulo. Jenom mi zavolali, že nemám chodit na zimák. To bylo celé. Kluky jsem ani neviděl, až když jsme se potom zase sešli v kabině. Nikdo ani přesně nevěděl, co se stalo a kde byla příčina. Najednou byli všichni hotoví a nikdo nemohl hrát. Bylo to zvláštní, že nemohl nastoupit vůbec nikdo.

Brali jste trochu jako křivdu, že Karlovy Vary nekývly na přeložení zápasu?

To vůbec. Měly na to právo. Jde o body a myslím, že by to takhle udělalo hodně týmů. Možná kromě třeba Třince nebo Brna, což jsou celky, které body zase až tak nutně nepotřebují. Ani Litvínov nám utkání v dalším kole neodložil, i když jsme o to žádali. Nijak jsme to neřešili. Podle pravidel na to měly právo.

Loučil jste se s Pardubicemi vítězstvím 5:2 v derby v Hradci Králové. To musela být sladká výhra, zvítězit na ledě nenáviděného rivala.

Loni jsem zažil domácí výhru 4:1 a teď jsme zvítězili v Hradci, takže já jsem v derby ještě neprohrál (úsměv). Ale teď jsme si věřili, že vyhrajeme, i když to podle tabulky nevypadalo. Není to jako loni, kdy jsme v řadě utkání věděli, že prohrajeme. Teď jsme jeli na zápas s tím, že chceme uspět. Navíc Hradec nemá zrovna moc formu, měnili tam trenéra, takže není v optimální pohodě. Docela jsme si věřili.

Možná trochu hloupá otázka, ale chtělo se vám vůbec zpátky z extraligy?

To je hodně hloupá otázka… Každý chce hrát extraligu. Ale mám smlouvu v Motoru a také tady máme nějaký cíl. Chtěl jsem jít do týmu, který o něco hraje. To tady v Budějovicích máme, takže bych to víc neřešil.

Sledoval jste výkony svých spoluhráčů v Motoru, kteří po dobu vaší nepřítomnosti vytvořili a drží sérii deseti vítězství v řadě?

Celou dobu jsem to samozřejmě sledoval a díval jsem se na zápasy. Přehled mám. Vítězná série je super. I kluci v Pardubicích se mě často ptali, jak je to v Motoru. Byli zvědaví, jak to tady chodí a probíhají tréninky. Také to sledují a vidí, že se vyhrává. Dokonce se prý o nás mluvilo i v rádiu. Prostě paráda.