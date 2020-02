Přitom se zápas nevyvíjel špatně a ve 23. minutě domácí vedli 4:2. Pak však inkasovali rychlé góly a soupeř si již nenechal body vzít. „Již nešlo o nějaké umístění, ale rozloučit se důstojně se sezonou. Znovu jsme těžko lepili sestavu, ale proti Strakonicím není třeba kluky nějak zvlášť motivovat, je to zkrátka derby,“ začal hodnocení utkání vimperský trenér Pavel Předota.

„Výsledek ovlivnila první polovina druhé třetiny, kdy jsme se dostali na dvě minuty do tří a soupeř dokázal rychlými brankami vývoj utkání otočit. Odskočili nám a ráz zápasu pak byl jasně dán. Nemyslím si, že bychom byli horší, v mezihře jsme s nimi drželi krok, dali šest gólů, ale těch deset inkasovaných bylo zkrátka moc,“ shrnul duel Pavel Předota.

Zápasy se Strakonicemi bývají hodně vyhecované, tentokrát to však bylo více o bruslení, souboje u mantinelů, které jsou tradiční, jakoby vymizely. „Trochu to bylo dáno i tím, že již nebylo o co hrát. Nikdo se nechtěl zranit a hrál se spíše takový bezstarostný hokej,“ doplnil trenér.

Sezona tedy pro Vimperk skončila, to však neznamená, že by hráči odložili brusle. „Budeme chodit na led a hlavně nás čekají pohovory s hráči. Musíme si jasně říci, kdo tady bude chtít zůstat a co je třeba udělat pro to, aby ta příští sezona byla podstatně lepší než ta pro nás právě skončená. Musíme věci řešit co nejdříve, nesmí se to nechat až před další sezonu,“ doplnil trenér Předota.