Branky a nahrávky: 35. J. Sitter (R. Sitter), 41. Samohejl (R. Suchánek ml., J. Předota), 43. R. Suchánek ml. (M. Řehoř), 49. J. Sitter (Schmidt, M. Horejš), 55. R. Suchánek (R. Sitter) – 18. D. Svoboda (Koupal), 21. V. Krcho (Kutiš), 58. Kutiš (V. Krcho). Vyloučení: 7:7. Využití přesilovek: 1:2. Diváci: 350.

Sestava HC Vimperk: Štrobl – M. Horejš, J. Předota, Šaršok, L. Turek, O. Předota – Samohejl, R. Sitter, R. Suchánek ml., J. Sitter, Korous, Schmidt, M. Řehoř, B. Král. Trenéři Milan Řehoř, Rudolf Suchánek ml. a Pavel Předota.

Velmi dobrým výkonem se vimperští hokejisté rozloučili se svými fanoušky. Opět nastoupili s oběma trenéry na ledě a tým ze střídačky vedl předseda klubu Pavel Předota. Papírovým favoritem byl Český Krumlov. Ten také v úvod druhé třetiny vedl 2:0, ale domácí se nevzdali a do druhé přestávky stačili snížit na rozdíl jedné branky. A ve třetí třetině přišel dokonalý obrat. Hned v jejím úvodu vyrovnal Samohejl, chvíli nato skóre otočil Suchánek a deset minut před koncem to již bylo 4:2 po trefě J. Sittera. Když dal pět minut před závěrem asistent trenéra Suchánek po nahrávce trenéra Řehoře pátý gól, mohlo se ve Vimperku začít slavit. A oslavu nemohl zkazit ani třetí gól soupeře.

Vimperští tak zvládli poslední dva zápasy sezony za šest bodů. Motivaci tedy neztratili ani ve chvíli, kyž už neměli šanci na play off. "Jsou to zkušení kluci a hokej hrají proto, že chtějí vyhrávat. I když se již nedalo dostat do play off, tak to neznamenalo, že by zápasy odevzdali. Jsem rád, že to takto zvládli. V Hradci to sice bylo půlku zápasu vidět, že motivace trochu schází, ale nakonec to v poslední třetině zlomili a dotáhli do vítězného konce. S Krumlovem je vždy motivace. Je to silný soupeř a každá výhra nad ním je cenná," doplnil k posledním dvěma zápasům Pavel Předota.

V obou zápasech vyhráli Vimperští poslední třetinu 4:1. "V Hradci to bylo tím, že jsme opravdu začali hrát až v poslední třetině. S Krumlovem to bylo o něčem jiném. Jim výborně chytal gólman. My spálili strašně moc šancí. Mohli jsme klidně vyhrávat daleko dříve. Recept na jejich gólmana jsme zkrátka našli až v poslední třetině a začalo to tam padat. Jinak jsme hráli dobře celé utkání," doplnil Pavel Předota.