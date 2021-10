Volarský Tatran uspořádel ve sváteční úterý zajímavý fotbalový turnaj pro hráče ročníku 2013 a 2014.

Václavský turnaj ve Volarech. | Foto: Ladislav Beran

"Turnaj pořádáme na podzim poprvé, jde nám o to, abychom společně s ostatními kolegy trenéry viděli, jak se děti zlepšují, ale hlavně jde o to se hýbat. Turnaje, se u nás zúčastnilo sedm týmů. Po dvou od nás z Volar, Vimperka a Prachatic a tým FC Vlachovo Březí. Všem děkuji, že přijeli a jsem rád, že s týmem Vimperka přijel grassroots trenér okresu Prachatice Ondra Málek. On nám vždy pomůže organizačně a hlavně sám poznává, jak se nejmenší kategorie vyvíjí. Společně s ostatními trenéry si vyměníme zkušenosti a poznatky a Ondra nám pomáhá s metodikou i zápasy. Zkrátka tento turnaj je pro děti kvalitním poznáním toho, co se za dobu co hrají již naučili a pro nás trenéry zase motivací k tomu, jak postupovat dál," uvdl k turnaji jeho hlavní organizátor Martin Honner