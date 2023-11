/FOTOGALERIE/ K dalšímu utkání ligové soutěže nastoupili hokejoví mladší žáci HC Vimperk proti Střelcům Jindřichův Hradec. Utkal se první tým se druhým a domácí duel nezvládli, když v první třetině inkasovali sedm branek.

Liga mladších žáků B: HC Vimperk - J. Hradec 5:10 (0:7, 1:1, 4:2). | Foto: Zdeněk Formánek

HC Vimperk - HC Střelci Jindřichův Hradec 5:10 (0:7, 1:1, 4:2)

Branky domácích: F. Kraml 2, D. Vinš, V. Jeřábek a J. Hajný.

V úvodu domácí hráli se soupeřem vyrovnanou partii, vytvořili si i několik brankových příležitostí. Ale co se stalo mezi 8. a 18. minutou úvodní třetiny, nad tím zůstává rozum stát. Hosté během tohoto hracího období vstřelili zlomeným domácím sedm gólů!!! Do druhé třetiny jsme vstoupili s cílem zastavit „krvácení“ a alespoň důstojně dohrát zbytek utkání. Částečně se nám to podařilo a druhá třetina skončila remízovým stavem 1:1. Do závěrečné třetiny jsme si řekli, že zkusíme alespoň tuto část vyhrát. Ihned na začátku této periody jsme vstřelili dvě rychlé branky, ale hosté reagovali. Přesto se nám podařilo závěrečnou část vyhrát 4:2.

Již několikrát v této sezoně se nám nepodařilo zachytit úvod utkání. Vždy jsme se s tím nějak dokázali vypořádat, ale jámu, kterou jsme si vykopali tentokrát, opravdu překonat nešlo.

Autor: Marián Sitár