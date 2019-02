České Budějovice – Doma má stříbro i bronz z mistrovství světa, ze světového šampionátu dvacetiletých dokonce zlato. Hokejový obránce Zdeněk Kutlák (34 let) dohrál minulou sezonu ve švýcarském Davosu. Momentálně je ale bez angažmá a připravuje se doma v Českých Budějovicích s prvoligovým Motorem.

Minulou sezonu jste začal ve Slovanu Bratislava a dokončil ji ve švýcarském Davosu. V Bratislavě to pro vás byla premiérová zkušenost s KHL. Jaká byla?

KHL je v každém případě kvalitní soutěž a jsem rád, že jsem si ji mohl zkusit. Poté se ale naskytla možnost odejít do Švýcarska. Tak jsem šel.



Bratislava v posledních letech prožívala hokejový boom. Chodilo na vaše zápasy hodně lidí?

Diváků chodila spousta a zázemí je pro tam pro ně úplně parádní. V Bratislavě je nová hala, která byla zrekonstruována pro mistrovství světa v roce 2011. Lidi v Bratislavě hokej milovali a velice často byly naše zápasy vyprodané. Atmosféra byla vždy parádní.



Pozitivní také bylo, že jste si zahrál po letech v jednom týmu se svým kamarádem z mládí Michalem Vondrkou?

To bylo fajn. Byli tam i další naši kluci Míra Kopřiva, Tomáš Mojžíš a Martin Škoula. Celkově mi vyhovovala destinace, kde jsme mohli být s rodinou. Bratislava je v bezproblémové dojezdové vzdálenosti do Budějovic. To bylo také důležité.



Z hlediska mimohokejového je v Bratislavě stejný život jako třeba u nás v Praze?

Určitě. Bratislava je krásné město a měli jsme bydlení hned u zimáku. Žije se tam v každém případě dobře.



Navíc je tam prakticky nulová jazyková bariéra.

To je pravda. Já jsem navíc ještě ze staré školy a pamatuji Československou televizi, kdy se při komentování hokejových přenosů střídali po deseti minutách český a slovenský komentátor. S jazykovou bariérou to bylo skutečně bez problémů.



V listopadu jste zamířil do Davosu. Šest sezon jste přitom předtím odehrál v jiném švýcarském klubu Ambri – Piotta. Návrat do známého prostředí nebyl ve hře?

To nepřipadalo v úvahu. Loni tam ještě byla možnost zůstat, ale po šesti letech už jsem cítil, že to chce změnu. Ambri nebylo vůbec ve hře. Nabídku jsem dostal ze Ženevy a Davosu. Vybral jsem si Davos.



Davos proto, že je to v horách a je tam krásně? Nebo rozhodovaly čistě hokejové faktory?

Bylo to kvůli hokeji. Jezdíval jsem tam hrát Spenglerův pohár a trenéra Davosu jsem znal. To rozhodovalo. Ale hory a krásné prostředí malinkou roli také hrály. Na druhou stranu Ženeva je také parádní město na jezeře. Ve Švýcarsku se nenajde skoro žádná špatná destinace.



S Davosem jste vypadli hned v prvním kole play off?

Ano. Vyřadil nás Kloten. Do play off jsme šli ze šestého místa. Švýcarská liga ale byla hrozně vyrovnaná. Jenom Curych byl trochu odskočený. Ten měl na prvním místě větší náskok. Ostatní týmy od třetího do osmého místa v tabulce pak už byly hodně vyrovnané.



V průběhu jedné sezony jste si vyzkoušel dvě soutěže. Dá se porovnat úroveň KHL a švýcarské ligy?

Za celou kariéru nemám porovnávání soutěží moc rád. Ve Švýcarsku se hraje hodně rychlý a tak trochu živelný hokej. V KHL je to více o taktice, čímž nechci říct, že ve Švýcarsku by se takticky nehrálo. Největší rozdíl vidím v tom, že ve Švýcarsku se hraje nahoru dolů, v Rusku tolik ne.



Jaká byla vaše pozice v sestavě Davosu?

Hrál jsem pravidelně v základní sestavě. Někdy to bylo v první, někdy ve druhé nebo i ve třetí pětce. To se měnilo.



V Davosu máte smlouvu i na příští sezonu?

Nemám. Smlouvu na příští sezonu nemám nikde.



Podobně jste na tom byl touhle dobou i před rokem?

To je pravda. Loni jsem se dohodl se Slovanem až na konci srpna. To bylo těsně před začátkem soutěže.



Vzhledem k tomu nepanikaříte, že jste teď stále bez kontraktu?

Nepanikařím. Také proto, že padly dva týmy KHL a volných hráčů je na trhu více. Neříkám, že toto čekání je něco příjemného, ale na paniku to skutečně není.



Angažmá si sháníte sám, nebo máte agenta?

Mám agenta Vláďu Vůjtka. Sám bych si tyto věci asi shánět netroufl. Agent je v tomhle směru třeba.



V Davosu nebyl zájem, abyste tam pokračoval dál?

Už když jsem do Davosu přicházel, tak jsme byli s trenérem domluveni, že je to jenom do konce sezony. Mají tam podepsaného finského obránce, který tam bude ještě dva roky. Hrají tam systémem tří cizinců v útoku a jednoho v obraně, čímž je kvóta zahraničních hráčů vyčerpaná. Bylo to tak dané, že tam jdu jenom dohrát sezonu.



Ve Švýcarsku jste si udělal za sedm sezon velmi dobré jméno. Zůstává pro vám tato země nejsnazší eventualitou při hledání angažmá?

Nejsnazší rozhodně ne. Právě kvůli kvótám pro cizince, kteří mohou hrát v každém týmu jenom čtyři. Dostat se do Švýcarska není vůbec jednoduché, protože kvalitních volných hráčů je na trhu hodně.



Je tedy ve hře návrat do České republiky? Ozval se vám některý z extraligových klubů?

Ozval se mi jeden extraligový klub, který bych ale nechtěl jmenovat. Zájem z jeho strany byl, ale zatím jsem to odložil. Uvidíme, co se objeví.



Existuje varianta, že pokud byste v září žádné angažmá neměl, zahájil byste sezonu třeba doma v Českých Budějovicích v dresu Motoru?

Zatím o tom opravdu nepřemýšlím a počkám, co přinese čas. Rozhodnutí může padnout ze dne na den.



Přes léto budete trénovat s Motorem?

Ano. Vedení klubu patří velké poděkování, že nám povolilo chodit s mužstvem na tréninky. Nemusíme si tak shánět ledy někdy po večerech, abychom se připravili. Je to super.