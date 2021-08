Čtvrtý zápas, čtvrtá prohra. Hokejisté Motoru v další přípravě prohráli v silně omlazeném složení v Praze na Spartě 1:4. „O výsledky teď nejde, chceme mužstvo hlavně dobře připravit,“ namítne asistent trenéra Patrik Martinec. Další utkání sehrají Jihočeši v úterý doma s Plzní (17.30).

Asistent trenéra Motoru Patrik Martinec. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hosté dali příležitost celé řadě mladíků, hlavní opory odpočívaly. „Pro naše mladé hráče to byl parádní test. Někteří okusili vůbec poprvé dospělý hokej. Byla to pro ně výborná zkušenost a nám to zase pomohlo při ujasňování, s kým do sezony můžeme počítat a s kým ne,“ konstatuje Martinec.