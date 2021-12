Góly a nahrávky: 8. Holub (R. Suchánek ml.), 30. Kotrba (Holub), 60. L. Turek (B. Král) – 20. Hail (Strnad, Burkoň), 22. R. Volf ml. (Pitel, O. Gába), 57. Pitel (Strnad, P. Procházka), 58. Pitel (O. Gába, Strnad), 60. M. Novotný (Suda, Dubský). Rozhodčí: Vavruška – Vokoun, Knor. Vyloučení: 2:3, navíc R. Volf ml. (Radomyšl) 5 minut + do konce. Využití: 1:0. Diváků: 200.

Sestavy - HC Vimperk: Podskalský – M. Horejš, J. Předota, L. Turek, Šaršok, O. Předota, Chval – Holub, R. Sitter, R. Suchánek ml., B. Král, Korous, J. Sitter, Samohejl, Fedor, Kotrba. Trenéři Milan Řehoř a Rudolf Suchánek ml. Sokol Radomyšl: M. Kadlec – Hanus, P. Procházka, Suda, M. Hřebíček, Burkoň, Pěnička – M. Novotný, Jungbauer, Dubský, Pitel, R. Volf ml., O. Gába, Vlk, Hail, Strnad. Trenéři Milan Tollinger a Radek Volf st.

Utkání bylo především o chybách a nepřesnostech. Domácí se dostali do vedení a vypadalo to, že by mohli soupeře, který hraje v posledních týdnech velmi dobře, pořádně potrápit. Po zbytečné chybě však v poslední minutě druhé třetiny inkasovali vyrovnávací gól. Hosté šli hned v úvodu druhého dějství snadno do vedení, když Vimperští opět chybovali před svou brankou. Ale chyby se nevyvarovali ani hosté a v polovině zápasu Vmperk srovnal na 2:2. Ale mohlo být ještě veseleji, domácí měli v prostředním dějství poměrně dost šancí.

"Ve druhé třetině jsme neproměnili snad čtyři jasné šance a to se podepsalo na výsledku. Měli jsme jít do vedení a ve třetí třetině by to bylo o něčem jiném," smutnil nad zahozenými šancemi šéf vimperského hokeje Pavel Předota. Nakonec se rozhodlo v závěrečných čtyřech minutách, ve kterých padly čtyři góly. "Ale mělo to být jinak. Deset minut před koncem jsme začali hrát pětiminutovou přesilovku. Ale když nedáme gól, tak nemůžeme vyhrát. Soupeř to ubránil a chvíli nato i potrestal třetí brankou. Radomyšl nám utekla až na 2:5, náš třetí gól byl již jen takovou kosmetickou změnou," doplnil Pavel Předota.

Nyní hrají Vimperští v úterý 21. prosince odložený domácí duel s Božeticemi. Utkání začíná v 19.30 hodin.