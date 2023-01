Václav Nedorost, jenž v současné době působí jako manažer u naší reprezentační osmnáctky, viděl všechny zápasy našeho týmu. „Strašně mile mě překvapila naše hra. Asi nikdo nečekal, že se český tým bude takhle prezentovat,“ nešetří chválou jihočeský patriot.

Že mužstvo kvalitu má, naznačil už srpnový kvůli covidu odložený šampionát, kde náš výběr skončil čtvrtý. „Kádr tam byl prakticky stejný. Už tehdy jsme sahali po bronzu, v utkání o třetí místo jsme byli lepší než Švédové, ale nakonec jsme prohráli. Na právě skončeném mistrovství se mužstvo ještě více semklo a někteří hráči udělali za čtyři měsíce obrovský výkonnostní pokrok,“ ocenil Nedorost. „Náš tým se prezentoval skutečně parádními výkony,“ dodal.

Po vyhrané skupině česká reprezentace doslova přejela ve čtvrtfinále Švýcarsko 9:1. „Poslední dobou jsme na tom byli se Švýcary v mládežnického hokeji zhruba vyrovnaně. Ale v tomto utkání jsme je převálcovali naprosto neuvěřitelně. Možná nás soupeř lehce podcenil, protože nás v přípravě porazil a ve skupině zdolal třeba Finy. Asi od nás nečekal takovou sílu. I když na začátku vedl, tak pak se vůbec neměl od čeho odrazit,“ moc se Nedorostovi líbila čtvrtfinálová demolice Švýcarska.

V semifinále udolal celek trenéra Rulíka Švédsko 2:1 v prodloužení a byl to úplně jiný zápas než vzájemné utkání ve skupině, které naopak vyhráli v nastaveném času Seveřané. „Zápasy v play off a ve skupinách bývají vždycky odlišné. V play off už jde o každou chybu a herní styly jednotlivých týmů jsou přečtené. Je to jiné než ve skupině. Jednou prohraješ a končíš,“ dobře Nedorost ví.

Semifinálový duel se Švédy byl z obou stran hraný hodně takticky. „Skoro to až nepřipomínalo utkání juniorského mistrovství světa, která bývají ulítanější se spoustou chyb. Tohle už spíše vypadalo jako dospělý hokej s minimem chyb. Přitom to byl ale pěkný zápas a bylo se na co dívat,“ líbila se hokejovému funkcionáři celkově kvalita světového šampionátu.

V semifinále prokázala česká reprezentace mimořádný charakter, když dokázala vyrovnat v samotném závěru základní hrací doby a na úplném konci prodloužení strhla vedení na svou stranu. „Mužstvo prokazovalo charakter po celý turnaj,“ zdůrazní Nedorost.

Stejně tomu tak podle něj bylo i ve finále s Kanadou, která po dvou třetinách vedla 2:0. „Kanada byla lepší, a kdyby to po dvou třetinách bylo 4:0, tak by se nikdo nemohl divit. Ale naše mužstvo opět ukázalo, že mělo velký charakter a bylo výborně připravené. Všichni táhli za jeden provaz a nikdo si na nic nehrál,“ rozplývá se.

Celý český hokej takový úspěch potřeboval. „Určitě je to dobrá zpráva pro hokejové hnutí a hlavně pro mládež. Moji dva synové v půl jedné na finále vstávali a takových dětí určitě byla spousta. Měl by to být impulz, ale zase nemůžeme po jednom vydařeném turnaji říct, že je všechno dobré,“ varovně zdvihá ukazovák.

Většina hráčů úspěšného celku působí v zámoří. „To je náš úkol. Pracovat, aby mladí kluci neodcházeli v tak hojném počtu do zahraničí. Naše soutěže musí být tak kvalitní, aby více hráčů zůstávalo doma,“ je si vědom.

Členové stříbrného týmu podle něj mají velkou perspektivu. „Někteří skutečně udělali za čtyři měsíce obrovský progres. Ukázali se a dostali se do podvědomí. Přijali své role, byli vidět a odvedli výbornou práci. Pořád je to ale juniorské mistrovství. Přechod mezi dospělé přináší řadu překážek a spousta kluků se v chlapském hokeji neprosadí, nebo třeba přestane hrát úplně. Ale tato parta má našlápnuto výborně a všem bych přál, aby se uchytili,“ vzkazuje. „Myslím, že někteří kluci to určitě dotáhnou do NHL a bude se o ně za pár let opírat seniorský národní tým,“ je přesvědčen.