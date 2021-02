Naposledy přenechali Jihočeši v Budvar aréně všechny tři body Kometě Brno, které podlehli 2:4. Hosté opět potvrdili, že sice už nemají až tak silný celek jako ještě v nedávné minulosti, ale jejich elitní formace je stále mimořádně silná především v přesilovkách. V nich také zápas rozhodli, když potrestali dva celkem zbytečné fauly Jihočechů.

Nebyl to žádný extra zápas, Kometa o něco lepší byla a vyhrála zaslouženě. Objektivně vzato, Jihočeši však už letos určitě odehráli i horší utkání. Trenér Václav Prospal to však viděl jinak.

Také hodně pod vlivem frustrace ze série nepovedených zápasů po závěrečném hvizdu vůbec nešel do kabiny a čekal na novináře, kterým chtěl sdělit své dojmy. „Do kabiny jsem nešel. Nevím, co bych tam říkal. Že si neumíme nahrát, že nepřejedeme modrou čáru s pukem, že se neudržíme na kotouči v útočném pásmu. Že jsme soupeřova brankáře nepřinutili k těžkému zákroku, protože všechny střely viděl…,“ láteřil.

Na brněnské straně naopak byla pochopitelně spokojenost, což potvrdil i asistent trenéra Jiří Horáček, jenž mužstvo vedl místo nemocného trenéra a majitele klubu Libora Zábranského. „Všem našim klukům bych chtěl poděkovat za odpracované utkání. Výborně nám zachytal gólman, jsme rádi za tři body,“ zdůraznil.

Motor je v hluboké krizi, o tom není sporu. Mužstvo ztrácí víru ve vlastní schopnosti a každá další porážka sráží jeho psychiku níž a níž. Naštěstí letošní extraligový ročník není sestupový, takže ta největší sportovní katastrofa v podobě pádu do Chance ligy nehrozí. Ale pro početné fanoušky klubu, kteří navíc prakticky po celou sezonu nesmí do hledišti, je závěr letošního ročníku skutečným očistcem.

Toho si je vědom i útočník Daniel Voženílek, jenž je v posledních zápasech nejproduktivnějším hráčem týmu. „Větší radost bych měl, kdybychom vyhrávali,“ připustí.

Vítězství ale bohužel nepřišlo ani proti Kometě. „Soupeř si výhru asi zasloužil, i když to bylo takové zvláštní utkání. Nehrálo se v nějakém velkém nasazení. Kometa má skvělé přesilovky. To jsme věděli. Přesto nás v nich potrestala. Hráči jako Mueller to v extralize potvrzují každý rok, body sbírají pořád, takže není jednoduché je bránit, když jim dáme prostor a přesilové hry. Pak už je skoro jedno, jestli hrají proti nám nebo třeba proti Torontu. Takoví hráči se nějakým gólem vždycky prosadí,“ uznal aktuálně první centr českobudějovického týmu.

Právě absence rozdílových hráčů, kteří rozhodují zápasy, to je velký problém týmu. Zvlášť po návratu Miroslava Formana do Sparty. „Kometa má tak trochu zvláštně postavený tým. Sází na jednu produktivní lajnu, která rozhoduje zápasy. A rozhodla ho i proti nám,“ posteskne si Voženílek.

Po dvou třetinách Motor prohrával 0:1. Do závěrečného dějství stáhli trenéři hru jen na tři formace a Václav Karabáček vyrovnal. Dlouho však domácí celek vedení neudržel. „Do třetí třetiny jsme vstoupili celkem svižně. Rychle jsme dali gól, za kterým jsme si šli. Jenže pak jsme si zase nepohlídali soupeře a bylo strašně složité po chvilce zase dotahovat náskok tak kvalitního protivníka,“ litoval.

Ve třech dnech utrpěl jeho tým dvě domácí porážky, které si byly dost podobné. V neděli Motor prohrál s Mladou Boleslaví 2:6. „Podobné to bylo, ale podle mě je Boleslav lepším týmem. Možná ne papírově, ale určitě lépe bruslí a má propracovanější systém. Brno to má postavené hodně na individualitách,“ všiml si.

Naděje na postup do předkola play off mizí v nenávratnu, toho si začínají být vědomi i hráči. „Před těmito dvěma domácími zápasy jsme tomu ještě věřili a říkali si, že nějakou malou šanci máme. Ale teď už to nevypadá dobře,“ přikývne. „Ale skoro všichni hrajeme o smlouvu na příští rok. Rozhodně nic nevypustíme,“ ujistí, že se mužstvo bude prát až do úplného konce.