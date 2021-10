Ke zraněnému Vondrkovi přibyli na marodku ještě další útočníci Venkrbec s Tomanem, takže trenéři stáhli z hostování v první lize Chlubnu s Michnáčem. Mimo hru je navíc i zraněný druhý gólman Strmeň, a tak jako případná alternativa za Hrachovinu se na střídačku posadil mladík Maleček. A to ještě hned v úvodu zápasu odstoupil po nešetrném Polákově zákroku se zraněnou nohou Beránek. V dresu hostí nastoupil v první obraně exbudějovický Plášil.

Přes všechny problémy se sestavou tahal od začátku Motor za delší konec. Vytvářel si šance a ve 13. min. se také poprvé radoval. V první přesilovce zápasu vypálil Hanzl a Valský gólmanem Stezkou vyražený kotouč pohotově vrátil do sítě.

„Byla to hodně ospalá třetina. O to je důležitější, že kluci využili zatím jedinou přesilovku. Neměli jsme v ní tolik střel, ale takové góly, jako dal dorážkou Kuba Valský, jsou strašně cenné,“ hodnotil úvodní část hry toho času zraněný útočník Motoru Matouš Venkrbec.

Ospalá ale byla bohužel i třetina druhá. Hra stále nemohla nabrat patřičné tempo a ani atmosféra zápasu nebyla nijak bouřlivá. Nic na tom nezměnila ani nepříliš povedená druhá přesilovka českobudějovického celku.

Další přesilovka už byla povedenější, Gulašova střela volala po gólu, Stezka s ní měl plné ruce práce, ale stále to nebylo ono. Naštěstí soupeř působil hodně neškodným dojmem.

Ale postupem času se také osmělovali, protože výkon Jihočechů byl opravdu hodně vlažný. V závěru druhé třetiny byl blízko vyrovnání Fridrich, ale naštěstí nastřelil jen tyčku domácí branky.

„Škoda, že jsme nevyužili přesilovky. Soupeř hraje uspávací hokej. Snaží se nahazovat puky, žádný hezký gól asi nedá. V posledních pěti minutách zahrozili. Musíme být pořád ve střehu. Gól by nám pomohl. Takhle to asi bude ubojované až do konce,“ konstatoval po druhé třetině Venkrbec.

Tak dlouho si domácí koledovali, až ve třetí třetině vyrovnávací gól skutečně inkasovali. V přesilovce překonal zblízka Hrachovinu Marosz. Ale jinak v této fázi zápasu hokej doslova plakal…

Prodloužení tak bylo logickým vyústěním vyrovnaného zápasu bez větších šancí. V nastavení se trefil přesně do horního růžku Flick a zajistil hostím jeden bod navíc, domácí brali pouze jediný bodík, což bylo z takového utkání málo.

Branky a nahrávky: 13. Valský (M. Hanzl, Percy) – 47. Marosz (R. Bukarts), 62. Flick (Fridrich). Vyloučení: 2:3, využití: 1:1. Rozhodčí: Šíp, Obadal – Lhotský, Svoboda. Diváci: 5522.

Motor: Hrachovina – Percy, Bindulis, Šenkeřík, Piskáček, Vráblík, Štencel, Štich – Valský, D. Voženíálek, Abdul – Gulaš, Pech, J. Ondráček – Chlubna, M. Hanzl, Holec – Karabáček, Michnáč, M. Beránek. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Vítkovice: Stezka – R. Polák, Plášil, Gewiese, Galvinš, Machů, P. Koch, L. Kovář – R. Bukarts, Marosz, L. Krenželok – Svačina, J. Hruška, Dej – M. Kalus, Flick, Fridrich – Afanasjev, Chlán, R. Bondra. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale proti kvalitnímu a hodně silnému soupeři nám docházela síla a těžko jsme se prosazovali. Beránek odstoupil, jak je na tom nevíme, ale zranění jsou prostě součástí hokeje. Vítkovice hrály dobře a nezbývá, než jim pogratulovat k vítězství.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Ze začátku domácí tlačili a byli lepší. Ale prohrávali jsme jen o gól, což nám vyhovovalo, protože Motor měl tlak i šance. Pomohl nám vyrovnávací gól z přesilovky, po kterém nám trochu narostla křídla. Troufnu si říct, že po něm jsme byli lepší a pro druhý bod jsme si došli zaslouženě.“