K prvnímu květnu jste do týmu přivedli pětici nových hráčů na čele se slovenským reprezentačním gólmanem Markem Čiliakem. Proběhlo doplnění a zároveň posílení kádru dle vašich představ, nebo ještě nejste úplně spokojeni?

Pro mě je klíčové, že je s posílením kádru spokojený hlavní trenér Václav Prospal. Kdykoliv s ním mluvím, tak říká, že je spokojený, jakým způsobem se podařilo kádr doplnit. Ale pořád se díváme, co se děje na hráčském trhu. Nevím, jestli je to způsobené pouze situací kolem koronaviru, nebo standardem extraligových klubů (úsměv), ale v poslední době se nám hlásí veliké množství hráčů, kteří se pohybují na hraně mezi extraligou a první ligou. Myslím si, že některé vezmeme do našeho letního tréninkového kempu na try out. Na druhou stranu, aby se teď objevil hráč, o kterém bychom mohli říct, že to bude top lídr týmu, tak takový se na nás na trhu ještě neusmál. O něm bychom samozřejmě byli ochotni uvažovat. S jedním velký ALE.

To ALE znamená?

To, že v tuto chvíli pořád ještě nevíme, jak úspěšní budeme v naší obchodní činnosti při naplňování rozpočtu pro příští rok. Většina partnerů svá rozhodnutí odsouvá na dobu budoucí a my musíme čekat. Na druhou stranu drtivá většina partnerů, se kterými jsme mluvili, nás ujišťuje, že budou v podpoře klubu pokračovat. Ale zatím neumí říct, s ohledem na situaci, v jaké míře. Ale někteří už i přidali (úsměv).

Aktuálně máte na soupisce dva gólmany, deset obránců a šestnáct útočníků. To jsou všechno hráči, které máte pod smlouvou?

Ano.

S jak početným kádrem chcete jít do sezony, případně do přípravného kempu?

Hráči, o kterých jsme mluvili, u nás mají podepsané smlouvy a počítáme s nimi. Zhruba s takhle širokým kádrem půjdeme do sezony. Již dnes ale víme, že se u nás objeví pár hráčů na try out, a je tak možné, že některý z těch, kteří mají podepsané smlouvy, o své místo přijde. To se může klidně stát. A může k tomu dojít v srpnu, v září nebo v listopadu. Prostě kdykoliv. I když má hráč podepsanou smlouvu, tak to ještě neznamená, že tady dokončí sezonu, kterou u nás rozehrál. Bude záležet na hráčích samotných, třeba už jenom na tom, jak přijdou připraveni do tréninkového kempu, kde je trenéři pořádně prověří. A pokud se objeví někdo, kdo připravený nebude, tak skončí. Smlouva nesmlouva. A pak je samozřejmě otázkou, jak se jádro našeho týmu vypořádá s extraligou. Máme ale důvod věřit, že vypořádá.

Kolik hráčů na try out by mohlo přijít?

Maximální počet hráčů, kteří se v tréninkovém kempu mohou objevit, je čtyřicet do pole. V tomto počtu jsou započteni i případní naši junioři a hráči našeho klubu připravující se na zahraniční, zejména zámořské angažmá. Patera, Kubíček, Kondelík, Pavel Novák a další.

Na klíčový post gólmana jste přivedli Marka Čiliak. Je to brankář vašich představ?

Jednali jsme se třemi extraligovými gólmany. Prioritou pro nás bylo získat Marka Čiliaka, což se nám podařilo.

Čiliak by měl být gólmanskou jedničkou, záda by mu měl krýt Jan Strmeň. V záloze bude některý z vašich juniorů?

Je to pravděpodobné. Delší čas se zajímáme o nadějného Dominika Pavláta z Chomutova. Je to Jihočech, pochází z Tábora. Dlouhodobě ho máme na seznamu sledovaných gólmanů, o které bychom měli zájem. Ale asi to nevyjde.

Na začátku května byli vyřazeni z kádru útočníci Kloz a Babka, přestože měli v klubu podepsané smlouvy a nedostali ani možnost zabojovat o místo v týmu v tréninkovém kempu. Proč jste se jich zbavili?

To je přesně ten případ, o kterém jsem hovořil. Přestože má hráč u nás smlouvu, ještě to neznamená, že má jisté místo. S ohledem na to, jaké hráče se nám podařilo na trhu získat a s ohledem na čerpání budgetu „na kabinu“ došlo k rozhodnutí, že tito dva hráči budou vyplaceni ze smlouvy. S oběma jsme rozvázali kontrakty a využili jsme klauzule, která klubu umožňuje jednostranným rozhodnutím, v určitém období za určitých podmínek, hráče ze smlouvy takzvaně vyplatit. V obou případech jsme ji uplatnili.

Víte, do kterých klubů odcházejí?

Ne.

Loni šlo Kladno do extraligy prakticky se stejným kádrem, se kterým si zajistilo postup. A nakonec nejvyšší soutěž nezachránilo. Nemáte trošku obavu, aby vás nepostihl stejný osud?

Šlo s horším týmem, než postoupilo. Osobnost Tomáše Plekance byla v postupovém mužstvu Kladna klíčová. Takový hráč potom v extralize citelně chyběl. Rytíři také nezačali nejlépe. Poté posílili, pomohl jim především kvalitní gólman a výsledky se výrazně zlepšily. Kladno v postupové sezóně v žádném případě nedominovalo v Chance lize tak, jak jsme dominovali my. Přesto hrálo v nejvyšší soutěži důstojnou roli a o extraligovou příslušnost přišlo až v posledním utkání celé sezony. Závěr ročníku byl ze strany Kladna poznamenán tím, že se mu zranil první gólman, a výsledky šly dolů. Když se na to dívám touhle optikou, tak jsem velmi optimistický, my půjdeme do sezony posíleni.

Jak už jste řekl, váš tým byl v Chance lize podstatně suverénnější než rok předtím Kladno.

Řekl bych, že jsme byli v naší soutěži jasně dominantní a převyšovali jsme její kvalitu. V této souvislosti je třeba zmínit i Jihlavu, která postupovala předtím a také odehrála extraligu prakticky se stejným kádrem, s jakým působila v první lize. V extralize uhrála třinácté místo a také dlouho nevypadala vůbec špatně. Až ke konci dostaly zavedené extraligové kluby Jihlavu pod sebe. Věřím, že jdeme do extraligy se silnějším týmem, než měly před námi Jihlava i Kladno.

V jaké fázi jsou jednání o případném návratu ze zahraničí u vašich úspěšných odchovanců Romana Horáka a Jiřího Novotného?

S Romanem Horákem jsme v kontaktu. O tom, kde bude hrát v příští sezoně, zatím jasno nemá. S Jirkou Novotným jsme v kontaktu také, i když to není v takové oficiální rovině jako v případě Romana. Ale takhle jsme s Jirkou v kontaktu už pět let a pořád je to velmi podobné. Stále je pro něj priorita zahraničí.

Stejně jako loni jste zvolili individuální model letní přípravy na suchu. Ovlivňují ji nějak vládní nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru?

Než bylo povoleno trénování ve fitness centrech, tak jsme byli hodně omezeni. Teď už je to lepší. Několikrát v týdnu jsem v kontaktu s trenérem Vencou Prospalem a on mě informuje, jakým způsobem příprava probíhá. Trénují všichni hráči. Jsou naplánovány dva až tři společné kontrolní srazy v Budějovicích, na kterých si kondiční trenér Tomáš Cibulka ověří, jak na tom všichni jsou. Jestli jsou v kondici odpovídající konkrétní fázi přípravy.

Letní příprava mimo led je individuální, ale máte v plánu i nějaké společné soustředění?

Problém je v tom, že stále nevíme, co bude. Hlavně doufáme, že se nám od poloviny července podaří trénovat doma v Budějovicích na ledě bez jakýchkoliv omezení. Teď se soustředíme na to, abychom byli schopni uspořádat tréninkový kemp, který by měl začínat zhruba v půlce července.

Je problém domlouvat v této době přípravná utkání? Se zahraničními soupeři je to vzhledem ke všem vládním omezením neřešitelné?

Letos je to velmi jednoduché. Tím, že se nedohrála plnohodnotně extraliga, tak přišel hokejový svaz s návrhem náhradního plnění pro partnery nejvyšší soutěže. Připravuje se letní pohár, kterého se zúčastní všechny extraligové týmy loňské sezony, plus my a Přerov. Hrát by se mělo ve čtyřech čtyřčlenných skupinách systémem doma – venku, takže celý srpen by obsadily právě zápasy tohoto poháru. Měli bychom hrát ve skupině s Plzní, Kladnem a Spartou.

Samozřejmě nejste epidemiolog a nemáte křišťálovou kouli, ale jaký je váš předpoklad, že začne extraliga vzhledem k současné situaci s koronavirem? Umíte si představit, že by se hrálo třeba bez diváků?

Málokdy říkám ze svého manažerského postu, že nemám plán B nebo C. Ale co se týká zahájení sezony, tak jsem tak obrovský optimista, že vůbec nepřipouštím jinou variantu, než že sedmnáctého září nastoupíme k prvnímu kolu extraligy, a to před vyprodanou Budvar arénou. Předběžně se plánuje, že naše úvodní utkání sezony s Hradcem bude sehráno už ve čtvrtek, aby snad neuniklo pozornosti hokejové veřejnosti (úsměv).

Poměrně citelně jste zdražili permanentní vstupenky. Jak jste dospěli k jejich cenám?

Udělali jsme si průzkum. Podívali jsme se, kolik stojí permanentní vstupenky v jiných klubech, porovnávali jsme, v čem jsme stejní a v čem jsme jiní. Jakým způsobem ovlivňuje ceny permanentek okolí. Zdálo se nám třeba, že v Plzni, na to jak hrají a jaký je tam divácký zájem, nejsou permanentky moc drahé. Ale Plzeň má velmi silného konkurenta ve fotbalu, takže nemohou jít s cenami tak nahoru jako třeba v Pardubicích nebo v Brně, kde fotbal není konkurencí prakticky žádnou. Zohlednili jsme celou řadu věcí, i dopad koronaviru. Vedli jsme o tom zhruba měsíční diskuzi a měli jsme připravených snad deset variant. S nakonec vybraným řešením, zdá se, že jsme se docela trefili. Ohlasy, které registrujeme, jsou v zásadě pozitivní. Za první dva dny jsme prodali permanentky za více než dva miliony korun a ve většině případů se jedná o nové permanentkáře.

Kolik by se vám líbilo, že byste do začátku sezony permanentek prodali?

Protože cena permanentek je zvýhodněná proti tomu, když si lidé kupují jednotlivé lístky, a je výrazně zvýhodněná pro ty, kteří se s námi chodili sedm let dívat na Kadaň a Benátky, tak z obchodního hlediska by bylo nejlepší, abychom permanentku neprodali ani jednu, ale vyprodávali jsme Budvar arénu na základě vstupenek. Ale to je jen pro zasmání. Přeji si, abychom prodali co nejvíc permanentek, a od začátku sezony věděli, že budeme hrát před nabitou Budvar Arénou. Pro mě je nejlepším vysvědčením naší práce zájem fanoušků, plná Budvar aréna.

Bude třeba pro extraligu rozšířit klubový management?

Řekl bych, že ne. Co se týká řízení klubu, péče o naše partnery a fanoušky, retro utkání, dobročinné akce, tak jsem přesvědčený, že jsme to dělali už na velmi dobré úrovni a řekl bych v extraligovém módu. Ale jestli to tak skutečně bylo, to nám ukáží až nejbližší měsíce (úsměv). Zatím žádnou potřebu posílení manažerského týmu nemáme, přesto k určitému doplnění dojde.

Novou tváří ve vedení klubu je Jiří Šimánek, který po sezoně ukončil kariéru. Jaká bude jeho role?

Pozice Jirky Šimánka se bude jmenovat „A“ – tým manažer. Do jeho ranku bude spadat většina povinností, které má vedoucí týmu, a ještě nějaké navíc. Servis pro hráče od ubytování přes dopravu zahraničních hráčů na letiště a z letiště, oběhnutí úřadů při zajišťování pracovního povolení pro cizince až k pomoci hráčům při shánění školky a školy pro děti, materiální vybavení. Doposud jsme tyto činnosti zajišťovali tak nějak společně všichni. K tomu věci spojené s utkáním, které bude dělat nadále ve spolupráci s Láďou Gulou.

Hokejový svaz přišel s návrhem uzavřít na dva roky extraligu s tím, že by nikdo nesestupoval, ale naopak postupovat by mohl vítěz první ligy. Jaký je váš názor?

Je to téma, které se probírá už delší dobu. Já osobně nevylučuji, že by model uzavření extraligy musel být špatný. Může mít své výhody, má i své nevýhody. Ale stejné je to i v případě postupu a sestupu. Svaz poslal návrh na nejbližší čtyři roky, podle kterého by soutěž byla dva roky uzavřená směrem dolů, ale byla by otevřená směrem nahoru. V tom návrhu mi ale chybí odpověď na otázku, jak bude zajištěno, aby byla nadále pro diváky atraktivní a kvalitní. Minimálně by pro to měla být zajištěna platová dna, aby každý tým byl nucený mít kvalitní kádr a nechtěl hrát s juniory. Úplně mě děsí poslouchat, jak to bude super, když to bude levné. Nevím, jestli diváci chtějí chodit na něco levného. Teď máme dejme tomu škodovku, měli bychom chtít mercedes, ale uzavřením ligy možná budeme nabízet trabant. Toho se obávám. Klub má čas na oficiální odpověď svazu do patnáctého května. Příští týden nás tedy čeká rozhodnutí za klub, teď jsem mluvil pouze za sebe. Neříkám tedy, že budeme proti uzavření soutěže. Co víc bychom si nakonec jako její nováček mohli přát, než mít dvouletou ochrannou lhůtu (úsměv). Ale nechci předjímat. Ještě si to necháme v hlavách uzrát a rozhodnutí uděláme příští týden. Co ale vím jistě, náš klub, náš tým, bude chtít vyhrát každé příští utkání bez ohledu na to, jakým systémem bude soutěž hraná. Minimálně Venca Prospal jako trenér na střídačce je toho garancí.

V Jihočeském kraji není žádný prvoligový klub. Budete s některým mimokrajským více spolupracovat, nebo se pokusíte pomoci některému z jihočeských druholigových celků do druhé nejvyšší soutěže?

Pro naše budoucí uvažování z tohoto pohledu bude klíčové, jak široký kádr budeme mít a kolik hráčů budeme potřebovat někde umístit. Teprve podle toho se budeme rozhodovat, jestli je budeme posílat do první ligy, nebo do druhé. Samozřejmě je lepší, aby naši hráči hráli co nejvyšší soutěž. Na druhou stranu si dlouhodobě přeji, aby Jihočeský kraj měl jednu extraligu, což se nám po sedmi letech podařilo, a také jednu první ligu, kterou teď nemá.