Až na dvě výjimky má k dispozici kompletní tým. „U některých kluků, kteří se necítili dobře, jsme byli trpěliví a zapojili jsme je postupně. Odložili jsme úterní zápas s Vítkovicemi a každý den pro ně přišel vhod. Dobrý zdravotní stav hráčů je strašně důležitá věc,“ zdůrazní.

Lednový zápasový program byl hodně našlapaný a pro hráče, kteří neměli žádné příznaky nemoci, se jednalo alespoň o jistou formu odpočinku. „Může to být opravdu dvousečné. Kluci mohou mít po pauzičce o to větší chuť, ale výpadek v tréninku se také projevit může,“ uvědomuje si.

V pátek v Liberci bychom chtěli hrát, ale musíme mít s kým, stýská si Martinec

Každopádně je jeho tým připravený do hry. „Uvidíme, jak na tom budou ostatní týmy, protože nákaza momentálně prochází extraligou. Připraveni jsme,“ ujistí. „V této době to potká asi každý tým a musí se s tím umět vyrovnat. Je třeba zareagovat a vyrovnat se s překážkami, které se vám postaví do cesty,“ zdůrazní.

Program Tipsport extraligy dostává skutečně velké trhliny. „Samozřejmě je to těžké, když je to takhle rozkouskované. Nikdo neví, co bude. Jak to bude s termíny, kdo může hrát, kdo ne. Ale je to realita a musíme se s tím umět poprat. Nebudeme se na nic vymlouvat. Jsme připraveni hrát a doufáme, že naši soupeři budou taky, abychom zase mohli dělat radost našim fanouškům,“ přeje si.

Vedení extraligy už se také zabývá variantami, jako je zkrácení play off, nebo třeba prodloužení sezony do května. „To neřešíme, to je práce někoho jiného. Podle toho, jak se vedení soutěže rozhodne, tak na to připravíme náš tým, abychom odehráli co nejkvalitnější utkání,“ má zcela jasno.