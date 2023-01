Účastníci druhé hokejové ligy včetně dvou jihočeských zástupců zapečetili v uplynulém týdnu základní část soutěže a rovnou vstoupili do její druhé části. Cesty rivalů z Tábora a Písku se s jejím začátkem rozdělily. Celek od Jordánu skončil po první části sezony čtvrtý a pro následujících čtrnáct kol si zajistil konfrontaci s úspěšnější polovinou druholigových týmů. Podle očekávání si tak s jistotou zahraje ve vyřazovacích bojích. Na podobnou metu v podobě účasti v předkole play-off útočí ve spodní nadstavbové skupině písečtí hokejisté. Zatím mají trumfy v rukách a figurují na kýžené postupové pozici, tedy na 9. příčce.

Aktuální pořadí uhájili díky sobotnímu vítězství na ledě Jablonce nad Nisou v poměru 5:3. Zápas s trápícími se Severočechy rozehráli svěřenci trenéra Tomáše Matušíka výtečně a vedli v něm už 3:0. Následně však v posledních vteřinách druhé části inkasovali a v závěrečném dějství museli s Vlky o tříbodovou kořist velmi urputně bojovat. Definitivní klid jim zajistil až gól do opuštěné domácí klece při soupeřově hře bez brankáře.

Na sever Čech cestovali v sobotu také táborští hokejisté, na rozdíl od Králů se však odtud vrátili s nepořízenou. Domácí Ústí nad Labem vyhrálo předchozích devět domácích utkání v řadě, a protože nakonec zvládlo i duel s Táborem, prodralo se před něj na čtvrtou příčku. Hosté od Jordánu bez sedmi hráčů stálé sestavy nebyli od bodů daleko, to by však museli lépe nakládat se zakončením svých šancí. V závěru se dostali do kontaktu se soupeřem, třetí gól inkasovali při hře bez brankáře.

Vlci Jablonec – IHC Králové Písek 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Branky: 40. Švík (Pavlů), 53. Abraham (Kačírek, Dospěl), 60. Špaček (Pavlů, Kačírek) – 3. Radoš (Volf, Hanus), 26. Volf (Matiášek, Březina), 31. Koupal (Novák, Chocholoušek), 59. Matiášek (Hanus, Březina), 60. Březina (Matiášek, Volf) Rozhodčí: Battěk – Kettner, Brož. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Oslabení: 1:0. Diváků: 220.

Písek: Novák – Turek, Novák, Pavlát, Cícha, Radoš, Brož, Hanus – Matiášek, Novotný, Chocholoušek, Macháček, Březina, Koupal, Volf, Cháb, Hollar, Hrakholski.

Hokej Ústí nad Labem – HC Tábor 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 20. Tůma (Kuchynka, Roubík), 23. Kordule (Záruba, Trefný), 59. Rudovský – 56. Vlček (Endál, Matušík). Rozhodčí: Jílek - Goltsch, Beneš. Vyloučení: 5:3. Využití: 2:0. Diváků: 1609.

Tábor: Gába – Plášil, Hubata, Krejčí, Kohout, Černý, Kříž – Kohút, Matušík, Šulek – Endál, Milfait, Severa – Seidl, Zíb, Duchan – Nevšímal, Vlček, Duda.